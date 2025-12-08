MONTRÉAL, le 8 déc. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de Karine Moses, présidente, direction du Québec et première vice-présidente, Ventes et Michel Richer, premier vice-président, solutions d'entreprise, ingénierie des données et intelligence artificielle chez Bell sur les enjeux et les opportunités de l'IA pour le Québec d'aujourd'hui et de demain.

Lors de cette conférence, Karine Moses et Michel Richer partageront leur vision stratégique de l'IA souveraine, les initiatives concrètes mises en place par Bell, ainsi que les impacts réels de ces technologies sur les entreprises et la société québécoise.

Ils participeront à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre.

Date : Mardi 9 décembre 2025



Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth 900, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal, Québec

H3B 4A5



Heure : De 11 h 30 à 13 h 45



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou par téléphone au 438 464-0588.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Tél. : 438 464-0588, [email protected]