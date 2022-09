Débat de la Chambre : une discussion éclairante entre les candidats économiques des cinq partis

MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a tenu ce soir son débat économique en vue des élections du Québec 2022, en direct sur les ondes de LCN et de la station QUB radio.

Pour l'occasion, Jacinthe-Eve Arel du Parti conservateur du Québec, Stephan Fogaing du Parti Québécois, Éric Girard de la Coalition Avenir Québec, Marc Tanguay du Parti libéral du Québec et Simon Tremblay-Pepin de Québec solidaire étaient réunis pour échanger sur leurs propositions économiques pour l'avenir du Québec et de Montréal.

« Dans beaucoup d'autres systèmes politiques, un débat aussi constructif et serein aurait été impensable. C'est un signe de vitalité démocratique qui doit nous rendre optimistes pour l'avenir, alors que le Québec devra affronter des défis de taille. Les échanges qui se sont tenus ce soir ont été de grande qualité. Chaque candidat a eu l'opportunité de présenter sa vision économique et les projets de son parti pour le Québec et la métropole. J'espère que ce débat a permis aux électeurs d'éclairer leur choix en prévision du scrutin du 3 octobre prochain », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Consultez notre mémoire sur les priorités du milieu des affaires dans le cadre des élections du Québec 2022 sur le site Web de la Chambre.

