compte sur Dealerware pour alimenter son programme de véhicules de courtoisie. Dans le cadre de cette dernière expansion internationale, la plateforme de voiture connectée Dealerware est désormais disponible en français pour mieux servir les concessions francophones et leurs clients.

Dealerware est un pionnier de la transformation numérique des concessions et a aidé plus de 900 détaillants d'automobiles nord-américains à transformer la gestion de flotte de 28 marques d'équipementiers à partir de logiciels obsolètes ou de systèmes de gestion papier.

AUSTIN, Texas, 5 avril 2021. /CNW/ - Dealerware a été choisi par Audi Canada comme logiciel de gestion de flotte favori pour son programme de véhicules de courtoisie. Déjà fournisseur privilégié des emplacements de vente au détail d'Audi aux États-Unis, Dealerware desservira désormais les 49 détaillants Audi au Canada, dont beaucoup utilisent aujourd'hui des systèmes de gestion de flotte sur papier.

« Depuis des années, nous utilisons un système papier avec des dossiers », a déclaré Mark Botelho, responsable des services chez Audi Downtown Toronto, l'un des premiers concessionnaires canadiens d'Audi à implémenter Dealerware.

« Depuis que nous nous sommes abonnés à Dealerware, la gestion de notre flotte de 20 à 25 voitures est facile. Nous pouvons suivre l'emplacement, le kilométrage, l'utilisation de carburant, les frais de péage et, si nous avons besoin de localiser un contrat, il suffit de quelques clics. Le temps que Dealerware nous a permis d'économiser est énorme. C'est vraiment l'idée de travailler plus intelligemment, pas plus fort », a déclaré M. Botelho.

Les concessionnaires qui choisissent d'alimenter leurs activités liées aux véhicules de courtoisie avec Dealerware bénéficieront d'une plateforme de gestion des véhicules simplifiée, du service de passation de contrats mobiles en 60 secondes de Dealerware, d'un recouvrement des coûts automatisé et de solides outils de production de rapports.

« Appliquer Dealerware à notre réseau de distribution est l'une des premières mesures que nous prenons pour accélérer rapidement diverses solutions de mobilité pour une expérience moderne et centrée sur le client », a déclaré Douglas Black, directeur du développement commercial d'Audi Canada. « En commençant par la gestion de flotte, nous serons en mesure d'offrir une efficacité opérationnelle à nos partenaires commerciaux ainsi qu'une solution de service améliorée pour les clients d'Audi. »

Le lancement de l'assistance en français et en anglais et des équipes bilingues d'assistance au client de Dealerware permet désormais à tous les clients canadiens d'accéder aux avantages de la gestion moderne et mobile de leurs flottes. L'assistance bilingue comprend :

Préférences linguistiques des employés en français et en anglais

Préférences linguistiques des clients en français et en anglais (pour les contrats et autres écrans/messages destinés aux clients).

Équipes bilingues dédiées à l'intégration et au service client

Une vaste bibliothèque de contenus comprenant des formations, des manuels de jeu, des guides, etc., en français et en anglais.

Mesures métriques en français et en anglais, et prise en charge de la devise canadienne

« Le besoin d'une gestion moderne de la flotte automobile et d'expériences axées sur le mobile est de plus en plus grand », a déclaré Matt Carpenter, chef de la direction de Dealerware. « Dealerware est prêt à aider les détaillants canadiens à offrir des expériences améliorées à leurs clients en ce qui concerne l'utilisation de la flotte automobile, et nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec Audi Canada et les détaillants Audi sur les possibilités de mobilité à encore plus grande échelle de demain. »

Depuis qu'elle a commencé ses efforts de mondialisation au milieu de 2020, Dealerware s'est solidement implantée au Canada où elle soutient actuellement des concessionnaires représentant 16 marques d'équipementiers dans toute la région.



À propos de Dealerware

Dealerware offre une gestion de flotte automobile moderne pour le détaillant moderne. La plateforme de voitures connectées de Dealerware rehausse l'expérience de service des concessions, des groupes de concessionnaires et des équipementiers. En automatisant le recouvrement des coûts, en améliorant l'efficacité et en élevant l'expérience client, Dealerware permet aux détaillants automobiles de réduire les coûts et la complexité associés à la gestion des véhicules de courtoisie, de la location au détail et des programmes d'abonnement. Lancée en 2016, Dealerware gère aujourd'hui des dizaines de milliers de véhicules pour des centaines de concessions en Amérique du Nord, y compris les 10 principaux groupes de concessionnaires publics, à travers 28 marques d'équipementiers. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Dealerware.com.

