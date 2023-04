TORONTO, le 13 avril 2023 /CNW/ - Selon de récents sondages d'Inforoute Santé du Canada (Inforoute) et du Fonds du Commonwealth, l'interopérabilité du réseau de la santé, c'est-à-dire la capacité de l'information sur les patients de circuler de façon fluide dans tout le réseau, continue de s'améliorer. De plus, le Canada améliore sa position mondiale, mais il existe des possibilités de faire encore mieux pour les Canadiens, les cliniciens et le réseau de la santé.

Selon le Sondage canadien sur la santé numérique 2022 :

74 % des Canadiens affirment que la communication entre leurs professionnels de la santé est toujours ou généralement bonne

Cependant, 24 % déclarent que leurs professionnels de la santé n'avaient pas accès à leur information médicale ou à leurs antécédents avant ou pendant la consultation

31 % mentionnent avoir expérimenté au moins un problème de communication et de coordination de leurs soins au cours des 12 derniers mois

La proportion était encore plus élevée chez les personnes atteintes d'une maladie chronique (38 %) ou qui avaient un grand nombre d'interactions avec le réseau de la santé (47 %)

« Il est très encourageant d'apprendre que la plupart des Canadiens estiment que les communications entre leurs professionnels de la santé sont bonnes, tout comme la coordination de leurs soins, se réjouit Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. Par contre, les lacunes au chapitre de l'information sont préoccupantes puisqu'il peut en résulter des retards dans les soins, des examens en double, des réactions indésirables aux médicaments ou des réadmissions à l'hôpital. »

Selon les résultats de l'Enquête internationale de 2022 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé auprès des médecins de soins primaires :

93 % des médecins de soins primaires au Canada utilisent actuellement des dossiers médicaux électroniques (DME), ce qui équivaut à la moyenne internationale

utilisent actuellement des dossiers médicaux électroniques (DME), ce qui équivaut à la moyenne internationale Il s'agit d'une hausse marquée par rapport aux 37 % observés en 2009, alors que 77 % des médecins des autres pays utilisaient des DME

76 % des médecins de soins primaires du Canada ont maintenant un accès électronique à des systèmes d'information régionaux, provinciaux ou territoriaux leur permettant de consulter l'information sur leurs patients hors de leur lieu de pratique

ont maintenant un accès électronique à des systèmes d'information régionaux, provinciaux ou territoriaux leur permettant de consulter l'information sur leurs patients hors de leur lieu de pratique Il y en avait 73 % en 2019

Depuis 2019, le Canada a aussi réalisé de solides avancées dans la capacité de ses médecins de soins primaires d'échanger par voie électronique de l'information sur leurs patients avec des médecins de l'extérieur de leur cabinet

a aussi réalisé de solides avancées dans la capacité de ses médecins de soins primaires d'échanger par voie électronique de l'information sur leurs patients avec des médecins de l'extérieur de leur cabinet Toutefois, il faut encore rattraper la moyenne internationale dans trois domaines critiques de l'échange d'information : les résumés cliniques de patients, les résultats de tests diagnostiques et de laboratoire et les listes de médicaments des patients

« Il est essentiel de poursuivre notre croissance sur ces trois points parce qu'une bonne circulation de l'information et la facilité d'accès à cette information aident les patients à mieux s'occuper de leur santé et permettent aux cliniciens d'offrir les meilleurs soins qui soient, poursuit M. Green. C'est pourquoi Inforoute travaille avec les provinces et territoires et d'autres intervenants pour améliorer l'interopérabilité du réseau de la santé. »

À propos de l'enquête du Fonds du Commonwealth

L'Enquête internationale de 2022 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé a été menée auprès des médecins de soins primaires de 10 pays (Allemagne, Australie, Canada, États-Unis, France, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse); au Canada, le questionnaire a été acheminé par la poste ou présenté sur le Web à 1 459 répondants. Le Fonds du Commonwealth fournissait le soutien de base pour le sondage, avec un cofinancement et l'aide technique de plusieurs organisations, dont l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), son partenaire canadien pour ces sondages internationaux. L'ICIS publiera les résultats complets de l'enquête plus tard au printemps. Les résultats partiels en lien avec les soins virtuels sont accessibles sur le site Web de l'ICIS.

Consultez les résultats partiels concernant les DME et l'interopérabilité mentionnés dans le présent communiqué.

À propos du Sondage canadien sur la santé numérique

L'édition 2022 du Sondage canadien sur la santé numérique a été réalisée en novembre dernier auprès de 12 445 Canadiens de l'ensemble des provinces et territoires. Téléchargez les résultats du sondage et consultez les présentations visuelles détaillées créées à partir des données du sondage sur Regards d'Inforoute, notre site interactif d'analytique et de données.

Inforoute mène chaque année le Sondage canadien sur la santé numérique afin d'avoir un aperçu des attitudes et perceptions des Canadiens envers la santé numérique. Pierre angulaire de notre fonction de recherches et analyses, cette enquête nous amène aussi à tenter avec nos partenaires de mieux comprendre les attitudes et perceptions à l'endroit de la santé numérique, de quantifier la valeur des solutions de santé numériques et de procéder à des analyses environnementales sur les nouveaux enjeux. Renseignez-vous sur les recherches d'Inforoute.

