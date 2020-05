De nouvelles séances en commission parlementaire virtuelles

QUÉBEC, le 30 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte où les travaux parlementaires sont ajournés jusqu'au mardi 5 mai, l'Assemblée nationale du Québec tiendra trois autres séances en commission parlementaire virtuelles.

Cet après-midi, la Commission de la culture et de l'éducation se réunira pour entendre le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de 15 h à 16 h. Cette séance sera suivie par celle de la Commission de l'aménagement du territoire, qui permettra aux parlementaires d'échanger avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, de 16 h 30 à 17 h 30.

Vendredi, entre 15 h et 17 h, ce sera au tour de la ministre de la Santé et des Services sociaux de se présenter devant la Commission de la santé et des services sociaux.

Les séances en commission parlementaire seront diffusées en direct sur le Canal de l'Assemblée nationale et sur son site Internet à l'adresse suivante : http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/en-direct-webdiffusion.html.

