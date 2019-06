De nouvelles ruches urbaines bourdonnent à l'ancienne gare Union d'Ottawa

Les ruches sont l'une des nombreuses façons dont Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a écologisé un peu plus l'édifice du Sénat du Canada qui a été restauré et modernisé récemment. Au nombre des initiatives d'écologisation, mentionnons la réduction des déchets de construction vers les décharges, l'installation de systèmes de plomberie favorisant l'économie d'eau et d'éclairage écoénergétique, l'amélioration de l'isolation et la modernisation des systèmes de bâtiments écoénergétiques.

Ce projet stimulant est possible grâce à un partenariat établi avec le Fairmont Château Laurier. L'installation de ruches sur les propriétés du Fairmont est un programme de longue date. Les ruches sont situées à l'édifice du Sénat du Canada et sont entretenues par le Fairmont Château Laurier. Les Canadiens et les touristes pourront déguster ce miel local dans les restaurants de l'hôtel.

« Les ruches sont un exemple de la façon dont nous tenons compte de l'environnement tout en restaurant et en modernisant les bâtiments patrimoniaux sur les terrains de la Colline du Parlement et à proximité de celle-ci. Je suis fière du travail que nous faisons pour restaurer ces espaces au profit des prochaines générations, et pour les rendre plus sécuritaires, plus accessibles et plus verts. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Protéger la nature et lutter contre les changements climatiques est le défi de notre génération. Il y a actuellement un million d'espèces menacées d'extinction dans le monde. Cette initiative intéressante de ruches urbaines s'appuie sur nos efforts pour accroître la population d'abeilles et rendre notre capitale nationale plus verte. Nous reconnaissons le rôle important que jouent les abeilles dans notre écosystème local et nous trouvons des moyens novateurs pour assurer leur prospérité et leur protection. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Ce projet nous permet de tirer parti de notre engagement visant à fournir aux abeilles un endroit pour polliniser les jardins et parcs du secteur. En récoltant le miel, notre chef peut offrir des mets locaux aux invités et clients en visite. La riche histoire qui unit les deux bâtiments a permis un formidable projet de pollinisation croisée. »

Rick Corcoran

Directeur général, Fairmont Château Laurier

Les faits en bref

Le 29 mai 2019, 100 000 abeilles intégraient les ruches. Leur population pourrait passer à plus de 650 000 abeilles, ce qui aidera à polliniser les plantes dans les parcs et les jardins d' Ottawa .

. L'annonce coïncide avec la Semaine des pollinisateurs, une célébration internationale du rôle important joué par les abeilles, les oiseaux, les papillons, les chauves-souris et les coccinelles dans notre écosystème.

L'édifice du Sénat du Canada et le Château Laurier ont été construits à l'origine entre 1909 et 1912 en tant que gare et hôtel de la Grand Trunk Railway. L'installation de ruches crée un autre lien entre les deux immeubles historiques.

et le Château ont été construits à l'origine entre 1912 en tant que gare et hôtel de la Grand Trunk Railway. L'installation de ruches crée un autre lien entre les deux immeubles historiques. La restauration de l'édifice du Sénat du Canada a créé environ 1 400 bons emplois de la classe moyenne pour les travailleurs de la construction, les artisans, les ingénieurs, les architectes et d'autres fournisseurs.

a créé environ 1 400 bons emplois de la classe moyenne pour les travailleurs de la construction, les artisans, les ingénieurs, les architectes et d'autres fournisseurs. SPAC a préparé un espace convenable pour loger les ruches à l'extérieur de l'édifice et a couvert les frais de construction des ruches.

À la différence des guêpes et des frelons, les abeilles à miel ne sont pas agressives. Les ruches urbaines sont sûres lorsqu'elles sont gérées par des apiculteurs compétents. Situées derrière une clôture et de la végétation, ces ruches sont bien à l'écart du public.

