De nouvelles priorités pour la Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, a dévoilé aujourd'hui les nouvelles priorités régionales 2025-2029 auxquelles le gouvernement du Québec, en collaboration avec les acteurs mauriciens, pourra donner suite au cours des prochaines années.

C'est lors d'une rencontre regroupant plus d'une centaine de partenaires que le ministre les a présentées :

Favoriser une réponse adéquate aux besoins de base de la population, particulièrement l'habitation et la saine alimentation;

Mettre en place les conditions essentielles pour développer des milieux de vie durables;

Agir pour le développement de la main-d'œuvre comme vecteur de développement économique.

L'identification des nouvelles priorités s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, initié par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cette démarche est le fruit d'un travail de collaboration avec les élues et élus, les représentantes et représentants de ministères et d'organismes, et plusieurs partenaires.

Par ailleurs, M. Boulet a profité de l'occasion pour annoncer qu'il a mandaté la Conférence administrative régionale (CAR) pour effectuer un état de la situation mauricienne et identifier les défis à relever en lien avec le déploiement de la Vallée de la transition énergétique. Ainsi, la CAR collaborera avec la Table des élus de la Mauricie afin de déterminer les besoins et d'explorer les pistes d'action, et ce, après avoir évalué la capacité d'accueil des municipalités, notamment en matière d'habitation. Ces travaux sont la première étape de la mise en œuvre des nouvelles priorités de la Mauricie et ils permettront de répondre directement aux besoins du milieu.

« Les priorités choisies et les actions qui en découleront permettront d'améliorer la qualité de vie de nos communautés et de favoriser le développement socioéconomique de notre région. En outre, dans le contexte de la Vallée de la transition énergétique, qui contribue à l'effervescence de plusieurs secteurs, il nous faudra être proactifs, créatifs et agir sur tous les fronts pour attirer, accueillir et retenir des travailleuses et des travailleurs chez nous. Tout cela passe par la mobilisation et la concertation des acteurs du milieu. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

« La Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires permet de cibler les priorités spécifiques de chacune des régions du Québec. En impliquant l'ensemble des intervenants dans tout le processus, nous pourrons agir encore plus efficacement pour dynamiser les communautés. J'ai bien hâte de vous présenter la nouvelle édition de la Stratégie, l'hiver prochain! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Il est essentiel d'avoir une action concertée de tous les acteurs socioéconomiques de la magnifique région de la Mauricie afin de favoriser le développement de nos communautés. Cette mobilisation rendra possible la réalisation d'actions concrètes qui permettront à la région d'atteindre son plein potentiel de développement socioéconomique, au bénéfice des citoyennes et citoyens. La Table des élus de la Mauricie entend travailler à fédérer l'ensemble des intervenants en vue de l'atteinte de nos objectifs communs. »

Guy Veillette, président de la Table des élus de la Mauricie

Rappelons que la CAR favorise la concertation entre les ministères et organismes gouvernementaux et contribue à la cohérence de leurs actions à l'échelle régionale, notamment en ce qui a trait à l'occupation et à la vitalité des territoires.

