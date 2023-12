De nouvelles modalités pour les chasseurs de dindon sauvage dès le printemps 2024

QUÉBEC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce que de nouvelles modalités seront en vigueur pour la chasse au dindon sauvage dans certaines zones, et ce, à compter du printemps 2024. Les objectifs visés sont de poursuivre la saine gestion de ce gibier et d'offrir une occasion de chasse satisfaisante tout en assurant la pérennité de l'espèce.

Des ajustements aux modalités de chasse ont été faits dans certaines zones, là où une augmentation des populations de dindons est observée. Cette mesure de gestion permet d'améliorer, entre autres, la cohabitation avec l'espèce, tant en milieu agricole qu'en milieu urbain.

Voici les nouvelles modalités de chasse au dindon sauvage :

Chasse printanière :

Zone 2 : ouverture de la chasse printanière pendant 12 demi-journées du 26 avril au 7 mai;

Zones 3, 11, 26 et 27 : prolongation de la période de chasse, du 26 avril au 20 mai.

Chasse automnale :

Zones 3, 9 et 11 : ouverture de la chasse automnale du 26 octobre au 1er novembre.

L'évaluation du plan de gestion du dindon sauvage a été menée en 2022 par le MELCCFP, qui conclut que l'espèce se porte bien. Aucun enjeu majeur n'a été identifié et, conséquemment, le plan de gestion actuel a été reconduit pour une période de quatre ans, soit jusqu'en 2028.

Faits saillants :

Le plan de gestion du dindon sauvage au Québec a été élaboré en 2016, en collaboration avec les partenaires fauniques, les intervenants du milieu et les communautés autochtones.

Ce plan établit des orientations et des balises pour mettre en valeur cette espèce et assurer la viabilité des populations au cours des prochaines années dans les régions où le climat et les habitats lui sont favorables.

Les quatre principaux enjeux de ce plan sont la gestion du gibier, la pérennité de l'espèce, le développement de la chasse et la coexistence avec la faune.

Les populations de dindons sauvages sont en expansion depuis une trentaine d'années dans les régions les plus méridionales du Québec. Aujourd'hui, le dindon sauvage est principalement établi dans ces régions du Québec : la Montérégie, l'Estrie, l'Outaouais, le Centre-du-Québec, la Chaudière-Appalaches, Lanaudière et les Laurentides. L'espèce se trouve en plus faible abondance en Abitibi-Témiscamingue et dans le Bas-Saint-Laurent.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur la chasse au dindon sauvage.

Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191 ou par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

Twitter Facebook

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs