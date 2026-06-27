/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Sécurité à moto : la SAAQ présente un mannequin de motocycliste blessé hyperréaliste qui frappe fort/

QUÉBEC, le 25 juin 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) convie les représentantes et représentants des médias à une activité de sensibilisation lors du rassemblement annuel de la Fédération motocycliste du Québec. Un mannequin de motocycliste blessé hyperréaliste sera sur place afin d'illustrer, de façon concrète et percutante, les conséquences bien réelles d'un accident de moto.

Les médias pourront :

capter des images fortes du mannequin hyperréaliste et filmer la réaction des motocyclistes;

échanger avec un expert sur la sécurité à moto;

interviewer un porte-parole de la SAAQ;

obtenir des conseils pratiques sur les équipements et comportements qui sauvent des vies.

Date : Samedi 27 juin 2026 Heure : Entre 11 h et 12 h Lieu : Hôtel Le Dauphin de Drummondville

Confirmez votre intérêt en écrivant à [email protected].

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Source : Relationnistes auprès des médias, Société de l'assurance automobile du Québec, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541, [email protected]