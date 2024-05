Le financement soutiendra la santé des vétérans, la recherche sur les vétérans ainsi que les vétéranes, les vétérans autochtones et les vétérans 2ELGBTQI+.

EDMONTON, AB, le 13 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, au Consortium des campus connectés pour les militaires, les vétérans et leur famille du Canada (CCCMVFC) de l'Université de l'Alberta, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a annoncé de nouvelles mesures de soutien pour les organisations servant les vétérans et vétéranes ainsi que leur famille dans l'ensemble du pays.

Cette année, dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du Canada propose d'investir six millions de dollars supplémentaires par l'intermédiaire du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF), portant l'investissement total à 15 millions de dollars sur trois ans. Depuis 2018, le gouvernement du Canada a soutenu 123 initiatives par l'intermédiaire de ce programme, allant de projets de recherche à de nouveaux projets et initiatives favorisant le bien-être des vétérans et vétéranes ainsi que de leur famille.

Une partie de ces fonds sera allouée à des organisations et à des initiatives qui soutiennent la santé et l'emploi des vétérans, ainsi que les vétéranes, les vétérans autochtones et les vétérans 2ELGBTQI+.

En 2022, le CCCMVFC a reçu un financement du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille pour soutenir la réussite scolaire et professionnelle des étudiants vétérans et de leur famille. Depuis, il vise à soutenir la réussite scolaire et professionnelle des vétérans et de leur famille, notamment grâce à ce symposium et par l'intermédiaire d'un centre de mobilisation des connaissances, qui fournit des informations et des ressources aux étudiants militaires et vétérans, à leur famille, aux établissements postsecondaires et aux partenaires du CCCMVFC.

Plus tard ce mois-ci, le 27 mai, un appel de propositions officiel pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille sera lancé afin d'inviter les organismes intéressés et admissibles à soumettre une demande de financement. De plus amples renseignements seront fournis sur le site Web et la page Facebook d'Anciens Combattants Canada.

« Le Consortium des campus connectés pour les militaires, les vétérans et leur famille du Canada a démontré comment nous pouvons aider les vétérans à réussir, y compris en classe. Dans le cadre du budget 2024, nous réaffirmons notre engagement à travailler avec nos partenaires pour répondre aux besoins des vétérans et vétéranes du Canada et de leur famille. »

Honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« En tant que réseau national d'établissements postsecondaires en pleine croissance, et en partenariat avec Anciens Combattants Canada (ACC), les Forces armées canadiennes et des organisations familiales et communautaires liées aux militaires, le Consortium des campus connectés pour les militaires, les vétérans et leur famille du Canada (CCCMVFC) s'engage à améliorer la vie des personnes qui servent ou ont servi. Le financement d'ACC nous a donné l'occasion de tirer parti de l'éducation postsecondaire comme force de transformation pour les vétérans et les membres actifs des FAC. »

Suzette Brémault-Phillips, professeure à l'Université de l'Alberta et présidente du Consortium des campus connectés pour les militaires, les vétérans et leur famille du Canada

Le budget de 2024 propose d'investir 6 millions de dollars supplémentaires au financement de base du programme cette année.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille offre du soutien financier à un éventail de projets novateurs qui contribuent à améliorer la qualité de vie des vétérans et de leur famille.

Une fois qu'un appel de propositions officiel aura été lancé, les demandes provenant d'organismes privés, publics, universitaires et autochtones seront acceptées.

Depuis 2015, le gouvernement a investi plus de 11,5 milliards de dollars pour soutenir les vétérans.

