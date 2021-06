De nouvelles installations aquatiques au parc de la Louisiane

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les résidentes et résidents du district de Marie-Victorin. La nouvelle pataugeoire et ses jeux d'eau voisins arrivent juste à temps pour que toutes et tous puissent en profiter tout l'été! Un bel ajout à l'offre de services et de loisirs dans l'est de Rosemont permettant à toute la population de se rafraîchir grâce à des installations modernes, universellement accessibles et qui complètent la transformation du parc de La Louisiane amorcée dans les dernières années pour en faire un véritable milieu de vie distinctif et attractif! » a affirmé Jocelyn Pauzé, conseiller de la Ville du district de Marie-Victorin et élu responsable du Loisir.

L'ancienne pataugeoire de type empli-vide avait atteint un niveau de vétusté élevé. Elle a été démolie pour faire place à de nouveaux jeux d'eau, une commodité plus accessible ayant la possibilité de desservir des enfants de tous âges. De plus, ce type d'installation offre une plus grande flexibilité pour devancer et allonger la saison en fonction de la météo, sans frais d'exploitation supplémentaires. Dans un contexte où les canicules sont de plus en plus nombreuses et peuvent survenir beaucoup plus tôt qu'auparavant, il s'agit d'un avantage non négligeable.

Une nouvelle pataugeoire à eau filtrée a été construite pour les tout-petits. Contrairement au mode de fonctionnement de l'ancienne installation qui devait être remplie et vidée tous les jours, la nouvelle pataugeoire comporte un système de filtration, ce qui est plus écologique et moderne, suivant les objectifs du Plan de transition écologique adopté par l'Arrondissement en novembre dernier.

L'ancien pavillon des baigneurs ne correspondait plus aux besoins de la clientèle, en plus de ne pas pouvoir accueillir une nouvelle salle de filtration. Ainsi, un nouveau pavillon au goût du jour a été construit à proximité de la nouvelle pataugeoire pour accueillir les usagers. Accessible universellement, il comporte un vestiaire familial pour tous, le local des sauveteurs, la salle de filtration, les différentes salles techniques et des locaux d'entreposage pour le matériel utilisé lors d'activités de loisir.

Ce projet représente un investissement total de 2,9 M $ par le Programme aquatique de Montréal.

