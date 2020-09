RÉGION DE PEEL, ON, le 14 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Cet engagement sera plus important que jamais maintenant que nous commençons à rouvrir l'économie et à planifier la relance pour l'après-COVID.

Le député de Brampton-Est, Maninder Sidhu, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, un investissement de 207 000 $ pour la construction de 43 bornes de recharge niveau 2 pour véhicules électriques (VE) dans la région de Peel. L'investissement permettra aux Canadiens d'avoir accès aux toutes dernières technologies destinées à faciliter notre transition vers une économie sobre en carbone et de réduire la pollution conformément à l'engagement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Le financement de ce projet provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) de Ressources naturelles Canada, qui favorise la réalisation d'un objectif ambitieux du gouvernement fédéral : faire en sorte qu'en 2040, tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des véhicules à émission zéro.

Pour réaliser cet objectif, le gouvernement a versé plus de 300 millions de dollars pour soutenir la création d'un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide de niveau 2 comprenant notamment des bornes à proximité des immeubles d'habitation, des espaces publics et des lieux de travail.

Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, les gens pourront recharger leur VE partout au Canada, y compris dans leurs lieux de vie, de travail et de loisir. Du soutien est également accordé pour la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération, de même que pour l'élaboration de codes et de normes connexes.

Le gouvernement reste déterminé à investir dans des projets d'infrastructures vertes qui encourageront les Canadiens à adopter des VE et qui faciliteront notre transition vers un avenir sobre en carbone.

Citations

« Les véhicules électriques jouent un rôle essentiel dans l'édification d'un avenir carboneutre au Canada. Nous continuerons de collaborer avec tous les ordres de gouvernement et les intervenants pour offrir aux Canadiens des infrastructures vertes qui aideront à bâtir un avenir plus vert et plus viable pour tous. »

Maninder Sidhu

Député de Brampton-Est

« Nous offrons des solutions qui permettent aux automobilistes canadiens de rouler jusqu'à la destination de leur choix. C'est avec de telles mesures que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« L'installation de ces bornes de recharge pour véhicules électriques contribuera manifestement à agrandir le réseau d'infrastructures dans toute la région. En unissant leurs efforts, les membres du Peel Climate Change Partnership ont réussi à se qualifier pour l'obtention de fonds du PIVEZ, grâce à quoi chaque organisation peut faire progresser la création d'une collectivité sobre en carbone. »

Andrew Farr

Président du Peel Climate Change Partnership

