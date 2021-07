COQUITLAM, BC, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada facilite l'utilisation de véhicules électriques (VE) et transforme les modes de déplacement des Canadiens.

Aujourd'hui, dans le cadre de la #SemaineVEauCanada, le député de Coquitlam-Port Coquitlam, Ron McKinnon, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement total de 430 000 $ pour soutenir les collectivités de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario qui participent à l'électrification du parc canadien de véhicules légers et ainsi aider les Canadiens à s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre.

Ces contributions permettront d'installer 166 bornes de recharge pour VE en vue de promouvoir un avenir carboneutre au Canada.

La Ville de Coquitlam a reçu 105 000 $ pour installer 21 bornes de recharge pour VE à Coquitlam . La Ville contribue également au projet à hauteur de 150 000 $, ce qui porte l'enveloppe à 255 000 $ au total.

a reçu 105 000 $ pour installer 21 bornes de recharge pour VE à . La Ville contribue également au projet à hauteur de 150 000 $, ce qui porte l'enveloppe à 255 000 $ au total. La BC Hydro and Power Authority a reçu 325 000 $ pour installer 65 bornes de recharge pour VE dans la province. L'enveloppe du projet s'élève à plus de 850 000 $ au total.

First Capital Asset Management LP (First Capital) a reçu 400 000 $ pour installer 80 bornes de recharge pour VE en Colombie-Britannique (huit bornes), en Alberta (sept bornes) et en Ontario (65 bornes). First Capitral contribue également au projet à hauteur de 570 000 $, ce qui porte l'enveloppe à 970 000 $ au total.

Financées par le biais du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, toutes les bornes de recharge pourront être utilisées par le public dès décembre 2021.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique de plus d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles localement. Ces fonds servent à établir un réseau pancanadien de recharge rapide et à installer des bornes de recharge locales, situées près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. De plus, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces investissements aideront le Canada à atteindre son nouvel objectif obligatoire : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission. Pour que le gouvernement s'acquitte de ses engagements ambitieux en matière de changements climatiques, nous devrons réduire les émissions du secteur des transports, ce qui nécessitera aussi bien des investissements que des dispositions réglementaires pour soutenir la population canadienne et l'industrie dans cette transition.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes qui sont porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et qui nous permettront d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Nous donnons aux Canadiens les options plus écologiques qu'ils veulent pour se déplacer. Nous créons un réseau pancanadien de stations de recharge pour véhicules électriques de St. John's à Victoria, et nous aménageons maintenant d'autres bornes ici, en Colombie-Britannique, de même qu'à divers endroits en Ontario et en Alberta. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Rendre les véhicules électriques plus abordables et plus accessibles pour les Canadiens est un aspect important de notre plan visant à créer un avenir plus sain et une économie plus forte et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. En installant des bornes de recharge à Coquitlam et dans nos collectivités, nous réduisons la pollution et créons de bons emplois ici, en Colombie-Britannique, et partout au pays. »

Ron McKinnon

Député de Coquitlam-Port Coquitlam

« La Colombie-Britannique est un chef de file en matière d'adoption de véhicules électriques, et cet investissement permettra d'accroître l'accessibilité des infrastructures de recharge pour les Britanno-Colombiens. L'adoption de véhicules alimentés à l'électricité propre est nécessaire à l'édification d'un avenir sobre en carbone, et BC Hydro veut collaborer avec tous les ordres de gouvernement pour faciliter la transition vers les véhicules électriques. »

Chris O'Riley

Président-directeur général, BC Hydro and Power Authority

« L'expansion des infrastructures de recharge pour véhicules électriques est seulement l'un des moyens que prend Coquitlam pour remplir ses engagements en matière d'action climatique. Grâce à ces fonds additionnels, nous avons maintenant 10 emplacements desservant 25 places de stationnement avec deux bornes de recharge de niveau 2. Nous mettons également à profit toute l'étendue des compétences de notre administration locale pour examiner les besoins futurs en matière de VE dans notre collectivité. Par exemple, nous devrons aménager des bornes de recharge de niveau 2 dans de nouveaux complexes d'habitation multifamiliaux et doter certaines zones actuellement non desservies de bornes de recharge de niveau 1 dans le cadre d'un projet pilote. Mais tous les ordres de gouvernement devront unir leurs forces pour avoir un impact réel sur les changements climatiques. »

Richard Stewart

Maire, Ville de Coquitlam

« Chez First Capital, nous nous sommes engagés à fournir les infrastructures nécessaires à l'utilisation de solutions de mobilité saines et sobres en carbone dans l'ensemble de notre portefeuille et dans les quartiers où nous exerçons nos activités. Nous soutenons l'expansion des infrastructures pour VE au Canada, et nous poursuivons l'agrandissement de notre réseau de stations de recharge de VE sur nos propriétés. Grâce aux fonds que nous avons reçus de Ressources naturelles Canada, nous installerons cet été 80 nouvelles bornes de recharge pour VE sur 36 de nos terrains, accélérant ainsi l'exécution de notre engagement à aménager des infrastructures de recharge pour VE dans toutes nos propriétés d'ici la fin de 2024. »

Maryanne McDougald

Première vice-présidente, Opérations, First Capital

Quelques faits

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Il y a plus de 6 000 stations de recharge accessibles au public au Canada , contre environ 12 000 stations d'essence.

, contre environ 12 000 stations d'essence. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans des infrastructures de recharge, plus de 17 000 nouvelles stations de recharge seront accessibles au public au Canada .

. Les Canadiens qui souhaitent opter pour des solutions de mobilité plus écologiques peuvent choisir parmi plus de 50 modèles de véhicules zéro émission.

