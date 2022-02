MISSISSAUGA, ON, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter, de recharger et d'utiliser des véhicules électriques (VE) en Ontario et partout au pays.

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui, au nom de ce dernier, l'octroi de 2 millions de dollars à la société Alectra Utilities pour permettre d'installer jusqu'à 340 bornes de recharge pour VE en Ontario.

Ces fonds, qui rendront la recharge d'un VE plus facile pour tous, proviennent du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) de Ressources naturelles Canada.

Alectra sélectionnera les bénéficiaires par le biais d'un processus transparent, fondé sur la demande. Les bornes de recharge seront ensuite installées d'ici octobre 2023 dans des rues et autres lieux publics, de même qu'à proximité d'immeubles à logements multiples, de lieux de travail ou de diverses installations pour desservir des parcs de véhicules légers.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les bornes plus accessibles au pays. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de bornes de recharge locales dans les lieux de vie, de travail et de loisirs, tandis que des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $ incitent plus de Canadiens à faire la transition vers un VE.

Ces investissements marquent un pas de plus vers l'atteinte de l'objectif du Canada de faire en sorte qu'à partir de 2035, tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des véhicules à émission zéro. Et, à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus vert, plus sain et abordable pour tous les Canadiens.

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et la recharge plus accessible pour les Canadiens, d'un océan à l'autre. En investissant dans des bornes de recharge comme celles annoncées aujourd'hui en Ontario, nous permettrons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre - ce qui nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Il est temps de passer de la parole aux actes en réduisant les émissions dans le secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement fédéral contribue à élargir le réseau de stations de recharge pour VE au pays, notamment en facilitant l'installation de ces bornes en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, et qu'il soutient les Canadiens désireux de passer à l'électrique. Ensemble, nous pouvons réaliser l'objectif climatique du Canada, soit d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

« Alectra se réjouit de faire équipe avec RNCan pour rendre les infrastructures de recharge pour VE plus accessibles au Canada. Nous sommes en tête de peloton quand vient le moment de fournir des solutions d'énergie propre aux collectivités que nous desservons, et nous sommes ravis de contribuer à un autre programme qui permet à nos collectivités de devenir plus respectueuses de l'environnement. »

Brian Bentz

PDG, Alectra Inc.

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge au Canada , plus de 25 000 nouvelles bornes seront installées le long des routes et près des lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre.

, plus de 25 000 nouvelles bornes seront installées le long des routes et près des lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre. À ce jour, plus de 130 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule à émission zéro.

