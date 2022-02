LONDON, ON, le 24 févr. 2022 /CNW/ - Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter, de recharger et d'utiliser des véhicules électriques (VE) en Ontario et partout au pays.

Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 2 millions de dollars à EPCOR Utilities Inc. pour permettre d'installer d'ici un an jusqu'à 200 bornes de recharge dans des comtés ruraux des environs de London et du sud de la baie Georgienne, en Ontario.

Cet investissement dans des bornes de niveau 2 et de niveau 3, les plus rapides des trois catégories de bornes, rendra la recharge des VE plus accessible dans ces régions rurales.

Dans le cadre de son programme Go EV, EPCOR offre aux entreprises, municipalités et immeubles à logements multiples admissibles une aide financière pouvant atteindre 50 % des coûts associés à l'achat et à l'installation des bornes de recharge, jusqu'à concurrence de 100 000 $ par bénéficiaire. EPCOR accepte les demandes jusqu'au 31 mars 2022.

Au terme d'un processus transparent fondé sur la demande, toutes les bornes seront installées, d'ici mars 2023, dans des rues et autres lieux publics, stationnements d'immeubles à logements multiples, lieux de travail ou installations diverses pour la recharge des parcs de véhicules légers.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les bornes plus accessibles au pays. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de bornes de recharge locales dans les lieux de vie, de travail et de loisirs, tandis que des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $ incitent plus de Canadiens à faire la transition vers un VE.

Les fonds annoncés aujourd'hui proviennent du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada.

Ces investissements marquent un pas de plus vers l'atteinte de l'objectif du Canada de faire en sorte qu'à partir de 2035, tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des véhicules à émission zéro. Et, à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus vert, plus sain et abordable pour tous les Canadiens.

Citations

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et la recharge plus accessible pour les Canadiens, d'un océan à l'autre. En investissant dans des bornes de recharge comme celles annoncées aujourd'hui en Ontario, nous permettrons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre - ce qui nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« La transition vers les véhicules électriques est l'une de nos meilleures options pour réduire la pollution et lutter contre les changements climatiques. En plus d'aider à rendre ces véhicules aussi abordables que les modèles à combustion, nous savons qu'il faut aussi qu'il soit commode de les recharger. Les 200 nouvelles bornes de recharge annoncées aujourd'hui rendent le choix d'un véhicule électrique plus attrayant pour les gens du sud-ouest de l'Ontario et elles étendent le réseau pancanadien de bornes accessibles. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La transition vers des modes de transport verts et plus propres est une étape fondamentale dans la lutte contre les changements climatiques et notre marche vers un avenir plus viable. Dans la prochaine année, cet investissement aidera à installer jusqu'à 200 bornes de recharge pour véhicules électriques dans des comtés ruraux entourant London (Ontario) et dans la région de South Georgian Bay. »

Peter Fragiskatos

Député de London-Centre-Nord

« Tâcher de réduire notre empreinte écologique est une priorité qu'EPCOR partage avec les localités qu'elle dessert, et nous sommes ravis d'offrir aux navetteurs plus d'options pour ravitailler leurs véhicules. Le programme Go EV d'EPCOR est la plus récente mesure que nous avons prise pour orienter les collectivités vers une bonne transition énergétique, porteuse d'avenir. Ces efforts nous aideront également à continuer d'offrir des services énergétiques d'avant-garde à nos clients et à la province. »

Susannah Robinson

Vice-présidente, région de l'Ontario, EPCOR

« Les infrastructures de recharge jouent un rôle fondamental dans l'adoption des véhicules électriques. Le défi, c'est de les construire rapidement et intelligemment. Electric Vehicle Society soutient le programme de financement Go EV d'EPCOR en Ontario, en appui au Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro du Canada. Le sud de la baie Georgienne et le sud-ouest de l'Ontario sont des régions où il manque cruellement de bornes de recharge, et notre entreprise salue les efforts déployés ici par Ressources naturelles Canada, Environnement Canada et EPCOR. »

Tim Burrows

Producteur des webinaires « Canada Talks Electric Cars »

Quelques faits

Les transports sont à l'origine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge au Canada , plus de 25 000 nouvelles bornes seront installées le long des routes et près des lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre.

, plus de 25 000 nouvelles bornes seront installées le long des routes et près des lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre. À ce jour, plus de 130 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule à émission zéro.

ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule à émission zéro. Les véhicules électriques continuent de fracasser des records à l'échelle planétaire - les ventes mondiales ont plus que doublé en 2021, malgré les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Il se vend maintenant autant de véhicules électriques en une semaine qu'il s'en est vendus durant toute l'année 2012 (site anglais).

Les bornes de recharge de niveau 2, qui utilisent un connecteur de 208 ou de 240 volts, desservent souvent les lieux publics, lieux de travail, maisons et immeubles à logements multiples. Elles donnent en moyenne 30 km d'autonomie par heure de charge.

Les bornes de recharge de niveau 3 (aussi appelées bornes de recharge rapide à courant continu) fonctionnent à une tension de 480 V. Installées le long des autoroutes nationales et dans les lieux publics, lieux de travail, rues et stationnements d'immeubles à logements multiples et de parcs de véhicules, elles procurent une autonomie de plus de 250 km par heure de charge.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]