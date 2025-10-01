De nouvelles arches de sécurité au palais de justice de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Sécurité publique, M. Ian Lafrenière, ainsi que la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, annoncent la mise en place de nouvelles mesures de sécurité au palais de justice de Sherbrooke.

Des arches de détection de métaux sont maintenant en fonction dès l'entrée du palais. De plus, l'accès au public se fait désormais seulement par les portes situées sur la rue King Ouest. Il n'est plus possible d'entrer dans le palais par les autres portes du bâtiment, notamment par celles situées sur la Plaza ou dans le stationnement intérieur.

Précisons que, dans un palais de justice, il est interdit d'avoir en sa possession une arme à feu ou tout autre objet pouvant servir à porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, à la menacer ou à l'intimider. De plus, le refus de se soumettre aux mesures de sécurité, le fait de quitter les lieux ou d'en être expulsée ne libère pas une personne de son obligation de respecter une assignation ou une citation à comparaître devant le tribunal.

Considérant l'implantation de ces nouvelles mesures de sécurité, il est recommandé aux personnes qui fréquenteront le palais de justice de planifier leurs déplacements, car elles demeurent responsables d'arriver à temps à une audience, et ce, même si des délais d'attente pourraient être observés à l'entrée du palais.

Un investissement de 31 M$

Le 3 juin 2024, un investissement de 31 millions de dollars a été annoncé dans le cadre du rehaussement de la sécurité dans les palais de justice. De cette somme, 7,6 millions viseront l'ajout et la modernisation d'équipements dans le réseau de palais de justice du Québec et 23,4 millions serviront à la formation et à l'embauche de constables spéciaux.

« L'installation d'arches de détection de métaux à l'entrée du palais de justice de Sherbrooke renforcera le sentiment de sécurité de ses employés et de ses nombreux usagers. Nous poursuivons nos efforts en vue de rendre les palais de justice du Québec plus modernes et encore plus sécuritaires. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Bien que les incidents violents soient peu fréquents dans les palais de justice, nous continuons de déployer des outils supplémentaires afin de mieux les anticiper et ainsi assurer la sécurité de tous. Ces équipements de sécurité à la fine pointe de la technologie simplifieront le travail et l'efficacité des constables spéciaux. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Le palais de justice de Sherbrooke est l'un des plus fréquentés au Québec. L'ajout de ces mesures de sécurité est une excellente nouvelle pour les citoyens de la région, qui pourront y circuler en se sentant en toute sécurité. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

Pour en savoir plus sur les services offerts au palais de justice de Sherbrooke : Québec.ca/palaisdejustice.

