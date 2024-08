De nouvelles ambulances électriques circuleront bientôt sur les routes du Québec

QUÉBEC, le 19 août 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce l'octroi de 2,1 M$ à Demers Ambulances pour la mise sur pied d'un projet pilote qui permettra de déployer des ambulances électriques dans plusieurs régions du Québec, tant rurales qu'urbaines.

Le projet pilote a pour objectif d'évaluer la performance de ces véhicules 100 % électriques en situation réelle d'utilisation et dans des conditions variées. La subvention versée à l'entreprise lui permettra de réduire le prix de vente d'un maximum de 10 ambulances qui seront acquises par les exploitants de services ambulanciers participant au projet. Cette réduction de prix de vente vise notamment à atténuer le surcoût d'une ambulance électrique par rapport à celle à moteur thermique.

La gestion et la coordination du projet pilote, qui se déroulera sur deux ans afin de couvrir deux saisons hivernales complètes, sont assurées par Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents du Québec.

Citations

« Notre gouvernement a pris position en faveur de l'électrification des transports afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la pollution atmosphérique et sonore. Cet engagement étant au cœur de nos priorités, l'électrification des ambulances desservant le Québec est une visée essentielle et cohérente. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Pour que le Québec devienne le premier État carboneutre en Amérique du Nord, il faut appuyer des projets porteurs, comme celui-ci, qui soutiennent nos efforts. En développant des technologies innovantes, le secteur québécois de l'électrification des transports contribue à atteindre cet objectif, en plus de mettre en valeur notre expertise dans ce domaine. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous le savons, le secteur des transports est le principal émetteur de GES au Québec. Pour atteindre les cibles que nous nous sommes fixées, il est essentiel d'abandonner les énergies fossiles au profit de l'énergie propre. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir une initiative comme celle avec Demers Ambulances. C'est ensemble qu'il faut innover et faire évoluer nos pratiques pour réussir la décarbonation! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'équipe de Propulsion Québec est fière d'agir à titre de gestionnaire de projet de la première phase de déploiement d'ambulances électriques, pour apporter son expertise à ce projet pilote qui permettra d'opérer des ambulances électriques en condition réelle. Les véhicules électriques fabriqués pour des compagnies ambulancières privées qui participent à ce projet sont uniques en Amérique du Nord. La réalisation de projets d'expérimentation est essentielle, car elle permet de familiariser les opérateurs de parcs de véhicules avec les changements technologiques liés aux efforts de réduction de GES. Nous sommes heureux de les accompagner dans ce projet pour ainsi accélérer la transition électrique au Québec. »

Michelle Llambías-Meunier, PDG de Propulsion Québec

« Nous sommes particulièrement fiers de voir aujourd'hui le Québec s'engager comme chef de file de l'électrification du transport ambulancier, une transition énergétique qui rend possible une innovation ergonomique sans précédent au bénéfice des patients et du personnel paramédical. Demers, dont les véhicules ambulanciers sont vendus à l'échelle de près de 50 pays, a travaillé étroitement avec des paramédicaux de grande expérience pour concevoir cette toute nouvelle génération de véhicules et nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement et les entreprises ambulancières du Québec pour réaliser ensemble ce virage historique. »

Alain Brunelle, PDG de Demers Ambulances

Faits saillants

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a octroyé à Propulsion Québec une aide financière de plus de 1,17 M$, dans le cadre du Programme d'appui aux projets de développement économique.

Ce projet de mise à l'essai se déploiera dans plusieurs régions administratives et zones de services d'ambulance ayant des conditions opérationnelles différentes. Les milieux ruraux, périurbains et urbains sont ciblés.

Cette première phase sera aussi l'occasion de tester des systèmes de recharge innovants et mieux adaptés aux opérations des services préhospitaliers d'urgence, ainsi que de documenter l'expérience de la mise en service des ambulances électriques.

Les véhicules de ce projet pilote seront utilisés pour le transport d'usagers entre différents hôpitaux, et non pour des patients en situation d'urgence.

La présente subvention de 2,1 M$ est financée dans le cadre de l'action R1-150 du Plan de mise en œuvre 2024-2029 du Plan pour une économie verte 2030, laquelle vise à appuyer l'électrification des véhicules d'urgence et autres véhicules. Des sommes y sont également prévues pour l'acquisition de bornes par les entreprises de services ambulanciers.

En 2022, le gouvernement du Québec annonçait l'acquisition de huit ambulances électriques par la Corporation d'urgences-santé dans une perspective d'exemplarité de l'État. Celles-ci participent au projet afin d'élargir la collecte de données, mais ne sont pas financées dans le cadre du présent projet.

Le Québec s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Il vise aussi à atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050.

La cible établie dans Plan de mise en œuvre 2024-2029 du Plan pour une économie verte 2030 est de deux millions de véhicules électriques sur les routes d'ici 2030.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246, [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications , Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724