MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE GUYSBOROUGH, NS, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, et Vernon Pitts, préfet de la municipalité du district de Guysborough, ont annoncé un financement conjoint de plus de 1 098 477 $ pour l'installation de nouveaux panneaux solaires sur des édifices municipaux de Guysborough.

Le financement servira à installer six systèmes d'énergie solaire totalisant 266 kilowatts sur deux bibliothèques, deux centres récréatifs, le bureau municipal principal et une station de traitement de l'eau. L'énergie solaire créée permettra de fournir 50 % de la charge électrique totale dans ces installations.

Ces ajouts permettront de produire de l'électricité renouvelable, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de diminuer les coûts énergétiques. De plus, l'argent économisé grâce aux nouveaux systèmes à haut rendement énergétique sera réinvesti dans plusieurs initiatives, telles que les services de loisirs locaux, les salles de spectacles et les programmes.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Notre gouvernement reconnaît qu'il est important d'investir dans les infrastructures vertes et écoénergétiques. Grâce à ce projet d'énergie solaire, la municipalité du district de Guysborough fait avancer la transition du Canada vers des solutions énergétiques propres et novatrices. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour favoriser des collectivités plus vertes et plus résilientes où les résidents peuvent prospérer. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Nouvelle-Écosse est un leader national dans la lutte contre le changement climatique. La transition vers des sources d'énergie plus renouvelables comme l'énergie solaire permet de réduire les émissions, d'économiser de l'argent et de soutenir les emplois verts dans toute la province - dont beaucoup dans les communautés rurales. Il s'agit d'un excellent exemple de la façon dont les projets communautaires peuvent nous aider à atteindre notre objectif ambitieux de zéro émission nette d'ici 2050. »

L'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables

« La municipalité de Guysborough a été proactive au cours de la dernière décennie en mettant en place des mesures pour réduire ses émissions de carbone en investissant dans l'énergie solaire et éolienne et en intégrant des véhicules hybrides et électriques à son parc automobile. Nous sommes très heureux de recevoir ce financement des gouvernements provincial et fédéral, qui nous permet d'accroître considérablement nos efforts pour réduire les émissions et les coûts opérationnels. »

Vernon Pitts, préfet de la municipalité du district de Guysborough

Le gouvernement du Canada investit 439 391 $ dans le projet, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 366 122 $ et la municipalité du district de Guysborough fournit 292 964 $.

investit 439 391 $ dans le projet, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 366 la municipalité du district de fournit 292 964 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 320 millions de dollars dans 56 projets d'infrastructures vertes en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Durant cette période, plus de 50 milliards de dollars ont été investis dans les collectivités de tout le Canada afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,3 milliard de dollars ont été investis dans les infrastructures d'énergie verte.

afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,3 milliard de dollars ont été investis dans les infrastructures d'énergie verte. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

