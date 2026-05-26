OTTAWA, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ - Le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS) a publié aujourd'hui les premières normes intégrées pilotées par des municipalités sur les politiques et stratégies en matière de prévention, de traitement, de réduction des méfaits, de rétablissement et d'application de la loi. Ces normes aideront les petites villes à répondre à la crise de l'usage de substances auxquelles elles font face.

Élaborés avec les recommandations et idées de maires et de dirigeants communautaires représentant 30 régions au pays, le Recueil de stratégies pour les petites villes et son Guide de mise en pratique sont des ressources utiles que les municipalités peuvent adapter à leurs besoins.

La crise de l'usage de substances est un grave problème de santé publique qui touche durement les communautés, et les petites villes ne disposent souvent pas des mêmes ressources que les grandes villes pour y remédier efficacement. Le nombre grandissant d'hospitalisations et de décès liés à l'usage de substances, la consommation dans les lieux publics et le manque de logements abordables ne sont que certains des défis auxquels sont confrontées les petites villes, alors qu'elles tentent de mieux répondre aux besoins de leurs résidents.

Le Recueil de stratégies pour les petites villes propose plus de 50 interventions fondées sur des données probantes qui peuvent être mises en œuvre par les communautés, selon leurs besoins. Ces normes abordent des sujets comme la prévention et l'intervention précoce, la réduction des méfaits et les services de proximité, le traitement et le rétablissement, le soutien communautaire et culturel, l'aide au logement et à l'emploi, et l'application de la loi et la sécurité publique. Le Guide de mise en pratique, lui, est un guide de démarrage pratique par étapes qui présente aussi des exemples d'initiatives réussies en place au pays.

Ces documents s'inscrivent dans un projet multiphase du CCDUS lancé en 2024 à l'occasion d'un sommet à Timmins (Ontario). Organisé avec la Ville de Timmins, ce sommet a réuni des élus, des responsables de la santé publique, des experts des politiques sur la drogue, des fournisseurs locaux de services, des représentants autochtones, des responsables du secteur des ressources naturelles et des personnes ayant un savoir expérientiel. Tous ces acteurs ont discuté des répercussions de la crise de l'usage de substances sur les petites villes au Canada.

« Les petites villes comme Timmins ont beaucoup de défis en commun avec les grands centres urbains, mais souvent sans les mêmes ressources ni le même soutien spécialisé. Le recueil reflète ces réalités et apporte des solutions pratiques et objectives que les communautés peuvent adapter à leurs besoins, a déclaré Michelle Boileau, mairesse de Timmins. Cela dit, les discussions qui ont permis d'arriver à ces solutions n'ont pas toujours été faciles. Je tiens donc à remercier les dirigeants municipaux et communautaires qui nous ont fait profiter de leur expérience et de leur expertise. Grâce à eux, le recueil est un outil inestimable. »

Selon le Dr Alexander Caudarella, premier dirigeant du CCDUS et médecin de famille spécialisé en dépendance, « la crise de l'usage de substances ne touche pas uniquement les grandes villes, et il n'existe aucune solution unique ou miracle. Les petites villes comprennent la force de la communauté. Des solutions s'offrent à elles, des solutions qui sauvent des vies et améliorent la santé communautaire. Nous avons réuni des dirigeants de plusieurs secteurs pour parler de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui doit être mis en place et des mesures nécessaires pour accompagner les résidents. Nous voulions leur donner l'occasion de s'exprimer sur ce qui se passe dans leurs quartiers. Nous avons ensuite réuni tous ces renseignements et les avons mis à la disposition de tous, d'un océan à l'autre. »

Aucune expertise en santé liée à l'usage de substances n'est requise pour utiliser le Recueil et le Guide de mise en pratique. Ces ressources s'adressent aux dirigeants municipaux, aux prestataires de services, aux agents d'application de la loi, aux prestataires de soins de réduction des méfaits ou de traitement, aux personnes ayant un savoir expérientiel et aux citoyens engagés. Les deux documents et d'autres renseignements peuvent être consultés sur le site Web du CCDUS.

Citations supplémentaires

Dre Kami Kandola, médecin hygiéniste en chef, Territoires du Nord-Ouest

« L'usage de substances déchire le tissu social qui unit les communautés nordiques, surtout lorsqu'un proche perd la vie à cause de la drogue. Le chagrin ne se fait pas sentir uniquement dans la famille. D'ailleurs, de nombreuses personnes demandent que cesse l'approvisionnement en substances nocives dans nos communautés. Les dirigeants locaux ressentent profondément cette pression et veulent faire une différence réelle et concrète.

Le Recueil de stratégies pour les petites villes propose des outils pratiques et utiles pour soutenir ce travail - des outils conçus pour des régions aux ressources financières limitées et en pénurie de main-d'œuvre, mais où la détermination à protéger le bien-être reste solide et inébranlable. Il indique la voie à suivre aux dirigeants qui sont prêts à intervenir avec courage, clarté et espoir. »

Michelle Staples, mairesse de Duncan (Colombie-Britannique)

« Les petites villes comme Duncan voient les conséquences de la crise des drogues toxiques de façon très concrète et personnelle. Voilà près de dix ans que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré en Colombie-Britannique, et nos communautés vivent encore de profonds sentiments de chagrin et de deuil. Nous sommes en première ligne de la crise, mais avons peu d'outils et faisons face à une forte pression pour intervenir. Le point fort du Recueil, c'est qu'il reconnaît qu'aucune solution unique ne sera utile aux petites et moyennes communautés; celles-ci ont besoin d'une foule de solutions. Nous savons aussi que des outils seuls ne suffisent pas : les gouvernements fédéral et provinciaux doivent traiter la situation comme une crise, avec l'urgence, la coordination et les moyens durables nécessaires pour mettre en place des solutions locales qui sauvent des vies. »

Kathleen Rochon, mairesse de Nipissing Ouest (Ontario)

« Les petites communautés comme Nipissing Ouest ne sont pas à l'abri des conséquences de la crise de l'usage de substances. De bien des façons, nous sommes touchés plus personnellement puisque les conséquences se font sentir dans les familles, les écoles, les milieux de travail et les quartiers. Les municipalités rurales et nordiques doivent souvent relever des défis de plus en plus complexes, tout en ayant accès à des ressources limitées. Nous devons participer aux discussions, avoir l'occasion de parler de ce qui fonctionne et soutenir l'adoption d'approches locales tenant compte de notre réalité.

Le Recueil de stratégies pour les petites villes est utile parce qu'il reconnaît qu'il n'existe aucune solution unique à la crise de l'usage de substances, surtout dans les petites communautés rurales et nordiques. Il propose une foule d'interventions que les municipalités peuvent adapter à leur réalité, que ce soit en prévention et en intervention précoce, en aide au logement, en traitement et en rétablissement, en réduction des méfaits ou en sécurité publique. Pour des villes comme Nipissing Ouest, l'accès à des outils pratiques et à des méthodes éprouvées qui sont personnalisables est une étape importante vers des communautés plus saines, sûres et résilientes. »

Scott Christian, maire de la région de Queens (Nouvelle-Écosse)

« Le recueil sera très utile à de nombreuses communautés qui font face, chacune à leur façon, à la crise de l'usage de substances. En tant que dirigeant municipal représentant une communauté rurale du Canada atlantique, j'ai maintenant accès à des solutions pratiques pour venir en aide aux résidents touchés par l'usage de substances et pour planifier l'avenir en mettant l'accent sur la prévention. »

Au sujet du CCDUS

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la consommation de substances au Canada. À titre d'organisme de confiance, il offre des conseils aux décideurs partout au pays en tirant parti des recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue. Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

SOURCE Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances

Personnes-ressources pour les médias : Christine LeBlanc, conseillère principale en communications stratégique, Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, [email protected] | 613-898-6343; Amanda Dyer, coordonnatrice des communications corporatives, Ville de Timmins, [email protected] | 705-360-2600, poste 2212