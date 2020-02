De nouveaux outils destinés à aider les professionnels canadiens des relations publiques à traiter les enjeux éthiques

TORONTO, le 26 févr. 2020 /CNW/ - Les professionnels canadiens des relations publiques ont maintenant accès à de nouveaux outils conçus pour les aider à gérer les dilemmes éthiques courants et encourager l'adoption de décisions et de pratiques éthiques dans toute l'industrie.



Publié aujourd'hui par la Société canadienne des relations publiques (SCRP), l'algorithme de décision de la SCRP est conçu selon le modèle d'un guide similaire développé par le Chartered Institute of Public Relations du Royaume-Uni. L'algorithme ressemble à un organigramme et guide les membres par une série de questions et de points de décision afin qu'ils veillent à tenir compte des lois et règlements pertinents, du Code de déontologie de la SCRP, ainsi que d'autres considérations personnelles avant d'agir. Les membres de la SCRP auront aussi accès à des membres aguerris du Collège des Fellows pour des conversations informelles.

La SCRP est une société composée de plus de 1 500 professionnels des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et de partager une expérience canadienne unique en relations publiques.

« La SCRP est la championne de l'industrie au Canada, déclare le président de la SCRP nationale, Victor Vrsnik, MCM, ARP, FSCRP. Nous militons pour des relations publiques éthiques en soutenant nos membres, qui ont tous consenti à se conformer à un Code de déontologie; en leur offrant des formations et des outils pratiques afin de les aider à traiter les questions éthiques; et en prenant position contre les infractions à l'éthique. »

La Société s'est engagée à élever la profession dans son nouveau Plan stratégique de la SCRP , en insistant sur le développement d'un programme de défense des intérêts et en militant encore plus pour la pratique éthique des relations publiques par l'amélioration du Code de déontologie à l'aide de politiques appropriées.

Les membres sont d'accord. Plus de la moitié des répondants au sondage des membres 2019, mené par Leger 360, signalaient que l'appartenance à la SCRP apporte de la crédibilité en raison du Code de déontologie et que définir les normes professionnelles et règlementer la profession étaient les rôles appelés à devenir les plus importants pour les associations professionnelles.

« En 2017, au cœur d'une discussion mondiale sur les relations publiques éthiques et les « faits alternatifs », la SCRP a dirigé les débats par un livre blanc et un cadre stratégique qui sont devenus des engagements à l'action », dit Victor Vrsnik. « Au cours des prochains mois, nous remplirons cet engagement et prouverons que pour les professionnels canadiens des relations publiques, l'éthique compte. »



