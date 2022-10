HOUSTON, 13 octobre 2022 /CNW/ - Ascend Performance Materials a développé deux nouveaux matériaux pour les véhicules électriques qui améliorent la sécurité et le confort des passagers. Le Starflam® X-Protect et le Vydyne® AVS, produits par l'entreprise, s'attaquent à deux défis auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles lorsqu'ils développent leurs plateformes de VE.

Sécurité inégalée

Le Cadillac LYRIQ, qualifié par la presse de « silencieux, comme dans une crypte » et de « voiture la plus silencieuse jamais conduite », est équipé d’un support de fixation du compresseur électrique à courant alternatif en Vydyne AVS, ce qui contribue à réduire efficacement les vibrations de cette pièce à la source tout en soutenant la structure.

Starflam X-Protect est un nylon 66 ignifugeant de pointe qui résiste à une exposition à la flamme directe à 1 100 °C pendant 15 minutes, ce qui dépasse les matériaux ignifugeants standard et l'aluminium testé conformément à la norme SAE AS5127 (un test conçu à l'origine pour des applications aérospatiales).

Découvrez Starflam X-Protect en action.

« La sécurité reste l'un des principaux sujets de préoccupation pour les personnes qui envisagent d'acheter un véhicule électrique, a déclaré Ian van Duijvenboode, directeur principal de l'électromobilité chez Ascend. Même si c'est relativement rare, il arrive qu'une défaillance majeure de la batterie ou un emballement thermique se produisent et X-Protect a été conçu pour assurer la sécurité des passagers même dans les circonstances extrêmes. »

Atténuation des vibrations sans précédent, et l'une des voitures les plus silencieuses jamais conduites

L'équipe d'ingénieurs en développement d'applications d'électromobilité et de spécialistes des polymères d'Ascend a créé une nouvelle solution pour atténuer le bruit, les vibrations et les secousses dans les véhicules électriques, qui produisent des vibrations 10 fois plus fréquemment que les véhicules équipés d'un moteur à combustion interne.

Le Vydyne AVS est un matériau récent permettant d'atténuer les vibrations à haute fréquence émanant de sources de bruit telles que les moteurs et les compresseurs, ce qui se traduit par une diminution de 80 % de la pression acoustique dans l'habitacle.

Le Vydyne AVS est notamment utilisé dans la fabrication du Cadillac LYRIQ, qui a été qualifié par la presse de « silencieux, comme dans une crypte » et de « voiture la plus silencieuse jamais conduite ». Le LYRIQ est équipé d'un support de fixation du compresseur électrique à courant alternatif en Vydyne AVS, qui contribue à réduire efficacement les vibrations de cette pièce à la source tout en soutenant la structure.

« Le Vydyne AVS est le résultat d'années de développement d'ingénierie combinées à notre capacité unique à adapter le processus de polymérisation pour atteindre des caractéristiques spécifiques, a souligné Steve Manning, directeur principal pour les matériaux d'ingénierie chez Ascend. C'est un exemple de notre engagement à aider nos clients à être à la pointe de l'innovation et à relever les défis uniques associés au passage à l'électrification. »

Ascend présentera ses nouveaux matériaux, notamment ses produits à faible empreinte carbone, sous le thème « Avancer ensemble » du 19 au 26 octobre au salon K 2022, hall 6, kiosque A07.

