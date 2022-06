De nouveaux marchés saisonniers de proximité voient le jour à Longueuil

« Une effervescence s'empare de Longueuil cet été avec un sentiment de renaissance après une période pandémique qui a rendu les rassemblements plus difficiles. Avec notre programmation estivale diversifiée, la Ville s'anime et poursuit sa lancée en proposant une panoplie d'événements et d'activités à vivre en famille ou entre amis. Les Longueuilloises et Longueuillois sont appelés à profiter pleinement de notre grande ville et de ses multiples atouts. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit en ce sens. Vous nous l'avez demandé et nous livrons la marchandise : pour la première fois à Longueuil, la Ville collaborera avec des organismes du milieu afin d'offrir de nouveaux marchés saisonniers de proximité durant la saison estivale. Qui plus est, ces marchés se tiendront en alternance dans le Vieux-Longueuil, à Saint-Hubert et à Greenfield Park, dans l'objectif d'en faire profiter le plus grand nombre de Longueuilloises et de Longueuillois! », a annoncé la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Marchés saisonniers de Longueuil : trois marchés tout l'été

En juillet, en août et en septembre, les citoyens pourront faire le plein de saveurs en mettant la main sur des fruits et légumes frais et locaux aux Marchés saisonniers de Longueuil qui se tiendront, en alternance, dans les trois arrondissements du territoire, les samedis, de 9 h à 13 h :

Marché saisonnier du Vieux-Longueuil

9, 16, 23 et 30 juillet : Centre Jeanne-Dufresnoy (1, boul. Curé-Poirier Est)





9, 16, 23 et 30 juillet : Centre Jeanne-Dufresnoy (1, boul. Curé-Poirier Est) Marché saisonnier de Saint-HuberT

20 et 27 août : Parc D.-E.-Joyal (1725, boul. Édouard)





20 et 27 août : Parc D.-E.-Joyal (1725, boul. Édouard) Marché saisonnier de Greenfield Park

10 et 17 septembre : Esplanade du bureau d'arrondissement de Greenfield Park (156, boul. Churchill )

Chaque emplacement est facilement accessible en autobus, à pied ou à vélo.

« On le sait : l'intérêt pour l'achat local explose depuis quelques années, et, avec la pandémie, celui pour les produits frais et locaux n'a fait que s'accentuer. Nous avons d'ailleurs la chance d'être au cœur de la région la plus riche sur le plan agricole, la Montérégie étant reconnue comme étant le garde-manger du Québec. Notre objectif est de créer des marchés vibrants et faciles d'accès dans chaque arrondissement. Un marché qui fonctionne, c'est un lieu de rencontres et d'échanges, et, pour cela, il doit être facilement accessible, avec une localisation stratégique et centrale. Ces nouveaux marchés estivaux seront intégrés à la vie de quartier, afin que les citoyennes et les citoyens puissent s'approprier pleinement ces espaces et leur donner la couleur de leur communauté », a poursuivi la mairesse.

« Je suis très emballée par cette réalisation, une première expérience vers des marchés publics saisonniers de proximité que nous souhaitons établir de façon plus permanente à Longueuil au cours des prochaines années. Ce service offrira aux résidentes et aux résidents la possibilité d'avoir accès à des produits frais et traçables, tout en favorisant l'économie locale et la mobilité active », a conclu Catherine Fournier.

Les informations entourant les nouveaux Marchés saisonniers de Longueuil ainsi que la programmation estivale complète sont disponibles sur la page Quoi faire à Longueuil.

SOURCE Ville de Longueuil

