BURNABY, BC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Des locataires auront bientôt accès à un logement neuf à Burnaby grâce à l'inauguration de l'ensemble résidentiel Telford on the Walk. Le gouvernement fédéral a investi 14,9 millions de dollars dans cet ensemble.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député fédéral de Burnaby-Nord-Seymour, Mike Hurley, maire de Burnaby, Luke Harrison, président de la Catalyst Community Developments Society, et Evan Allegretto, président d'Intracorp Homes BC.

La Catalyst Community Developments Society est propriétaire de l'immeuble de six étages à ossature de bois, qui est situé au 6521 Telford Avenue. Elle se charge aussi de son exploitation. L'immeuble comprend 59 appartements au loyer inférieur à celui du marché et 7 appartements au loyer du marché. Les appartements comptent d'une à trois chambres. Le nouvel immeuble est à quelques pas de la station Metrotown du SkyTrain. Il remplace un immeuble vieillissant de trois étages qui nécessitait de nombreuses améliorations. Plus de 70 % des résidents ont choisi de déménager dans le nouvel ensemble résidentiel et les gens devraient emménager à compter de juin.

Il s'agit du premier immeuble de Burnaby à avoir été achevé depuis que la Ville de Burnaby a mis en place sa politique de zonage en matière de logements locatifs. Cette politique exige le remplacement, à raison d'un pour un, de tous les logements locatifs perdus à la suite du réaménagement d'un immeuble collectif (de cinq logements ou plus). Les locataires déplacés se voient offrir un logement dans le nouveau bâtiment, avec le même nombre de chambres et au même loyer que celui qu'ils payaient avant le réaménagement.

Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

14,9 millions de dollars du gouvernement fédéral (soit 12,5 millions de dollars en prêts entièrement remboursables à faible taux d'intérêt du Programme de prêts pour la construction d'appartements et 2,4 millions de dollars du Fonds pour le logement abordable);

4,5 millions de dollars d'Intracorp Homes BC;

460 000 $ de la Ville de Burnaby .

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures, ici même à Burnaby, pour accroître l'offre de logements locatifs neufs. On parle de logements situés à proximité de bons emplois, du transport en commun ainsi que des commodités et des services importants. Merci à la Ville de Burnaby et à nos partenaires pour leur leadership. » - L'honorableTerry Beech, ministre des Services aux citoyens et député fédéral de Burnaby-Nord--Seymour au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il y a cinq ans, nous avons fait une promesse aux locataires vivant à Burnaby : ils ne seraient pas déplacés ni exclus de leur quartier en raison de prix élevés découlant d'un réaménagement. Aujourd'hui, je suis ravi de voir la première vague de locataires retourner dans de magnifiques habitations dans un nouvel immeuble exceptionnel à Burnaby. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance aux partenaires qui ont contribué à la grande réussite de ce programme. » - Mike Hurley, maire de Burnaby

« La société Catalyst est reconnaissante d'avoir des partenaires comme Intracorp, la SCHL et la Ville de Burnaby pour l'aider à créer des logements abordables pour les personnes qui permettent à nos collectivités de fonctionner. Bien que les contributions individuelles soient importantes, c'est grâce à la collaboration que nous pouvons élaborer des solutions qui répondent aux besoins de la collectivité et qui les dépassent. » - Luke Harrison, président, Catalyst Community Developments Society

« À Intracorp Homes, nous sommes honorés de participer à l'effort collectif d'atténuation de la crise du logement dans notre région. Notre partenariat avec le gouvernement fédéral et l'administration locale a mené à Telford on the Walk. Il s'agit d'une réalisation : le premier ensemble d'habitation achevé aux termes de la nouvelle politique sur le logement de la Ville de Burnaby. Ce projet illustre à quel point la collaboration entre les secteurs public et privé est importante. Je suis fier du rôle que nous jouons dans le développement de collectivités où tout le monde peut trouver un chez-soi sûr et abordable. » - Evan Allegretto, président, Intracorp Homes BC

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités. Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) - auparavant appelé l'initiative Financement de la construction de logements locatifs - est doté d'une enveloppe de plus de 40 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 101 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes à revenu moyen au Canada . Ce programme a une incidence positive sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce au PPCA, le gouvernement fédéral aide à construire plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

d'ici 2031-2032. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) - auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement - offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Il s'agit d'un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 8,17 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 32 000 logements et la réparation de plus de 155 000 logements par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable.

- auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement - offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Il s'agit d'un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

