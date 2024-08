QUÉBEC, le 22 août 2024 /CNW/ - La friperie du Café Rencontre Centre-ville s'agrandit grâce à un investissement de 622 833 $ du gouvernement du Canada.

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé trois projets, dont l'acquisition d'un nouveau bâtiment, qui permettront au Café rencontre de poursuivre ses services essentiels destinés aux personnes en situation ou à risque d'itinérance, aux personnes à faibles revenus et aux jeunes.

Par le biais de l'Entente Canada-Québec concernant Vers un chez-soi , le gouvernement fédéral s'est engagé à financer des projets visant à prévenir et à réduire l'itinérance sous toutes ses formes. Le Québec soutient financièrement le fonctionnement de l'organisme par l'entremise du Programme de soutien aux organismes communautaires.

L'acquisition de la nouvelle bâtisse permettra de mieux soutenir la friperie de l'organisme en offrant un espace trois fois plus grand afin de centraliser les ressources essentielles et d'avoir accès à un entrepôt. La friperie pourra recevoir plus de dons de vêtements et d'articles et ainsi augmenter ses revenus qui contribuent directement à remplir les assiettes de sa soupe populaire.

Le financement servira aussi au projet Prise en charge de personnes itinérantes au Café Rencontre qui soutien à l'emménagement ou au déménagement aux personnes en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle qui fréquentent l'organisme.

Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et stable. Pourtant, beaucoup trop de personnes sont confrontés à la réalité quotidienne inacceptable de l'itinérance. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu en 2019 l'Entente Canada-Québec concernant Vers un chez-soi qui reconnait que le déploiement de ce programme doit s'inscrire dans le respect des compétences du Québec en matière de santé et de services sociaux, des orientations, des priorités et des structures d'organisation des services du Québec, ce qui permets d'élaborer et de mettre en œuvre des plans communautaires assortis de résultats clairs afin de répondre aux priorités locales et aux besoins de populations spécifiques.

Citations

« Cette nouvelle friperie est une très bonne nouvelle pour les résidents(es) du quartier Saint-Roch, et surtout pour les habitués du Café rencontre qui pourront continuer de trouver du réconfort auprès de Patrice Lescoute et de son équipe dévouée. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'acquisition de ces nouveaux locaux au profit de l'organisme Café rencontre est une excellente nouvelle. On doit continuer de conjuguer les efforts pour faire face à la crise de l'itinérance. Cela passe notamment par le soutien aux organismes qui ont une fine connaissance de la réalité des communautés et des besoins des personnes en situation d'itinérance. Ensemble, on peut faire une réelle différence dans la vie des personnes les plus vulnérables. Je suis heureux de voir cette initiative prendre forme. »

Lionel Carmant, député de Taillon et ministre responsable des Services sociaux

« C'est tout un privilège pour nous d'obtenir ce financement afin d'améliorer nos services pour répondre aux besoins des personnes qui se trouvent en situation difficile, voire en situation d'itinérance. Par la même occasion, Café Rencontre du centre-ville va pouvoir continuer à soutenir des familles à faibles revenus dans le quartier St-Roch en triplant sa surface de magasin de vente. Nous espérons en même temps être en mesure d'améliorer notre soutien financier pour la soupe populaire.»

Patrice Lescoute, directeur général du Café Rencontre du Centre-ville

Faits en bref

Au Québec, la mise en œuvre du programme Vers un chez-soi fait est balisée par l'Entente Canada-Québec concernant Vers un chez-soi

L'Entente établit les modalités de collaboration entre le Canada et le Québec pour une mise en œuvre et un suivi concerté de Vers un chez-soi. Elle s'inscrit dans le respect des compétences du Québec en matière de santé et de services sociaux, des orientations, des priorités et des structures d'organisation des services du Québec et en cohérence avec les orientations et les priorités du Canada en matière de prévention et de réduction de l'itinérance.

et le Québec pour une mise en œuvre et un suivi concerté de Vers un chez-soi. Elle s'inscrit dans le respect des compétences du Québec en matière de santé et de services sociaux, des orientations, des priorités et des structures d'organisation des services du Québec et en cohérence avec les orientations et les priorités du en matière de prévention et de réduction de l'itinérance. Les Centres intégrés de Santé et Services Sociaux (CISSS) et les Centre intégrés universitaires de Santé et Services Sociaux (CIUSSS) ont le mandat de déterminer les orientations, en collaboration avec les acteurs de la communauté, de sélectionner et d'établir des ententes de financement pour les projets de découlant de l'entente Canada-Québec Vers un chez-soi.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a été un acteur-clé dans la réalisation du projet Café rencontre du Centre-ville à Québec.

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected] ; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected] ; Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418-264-4146 ; Patrice Lescoute, Directeur général, Café Rencontre du Centre-ville, 418-640-0915 x 221, [email protected]