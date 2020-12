Ligne de soutien pour les personnes touchées par la question des femmes, des filles et des personnes bispirituelles et LGBTQQIA autochtones disparues et assassinées

Pour obtenir une aide émotionnelle immédiate, composez le 1-844-413-6649. Vous pouvez également avoir accès à des services de soutien en santé à long terme comme le counseling en santé mentale, le soutien émotionnel communautaire et les services culturels et à une certaine aide relativement aux frais de transport pour aller voir les Aînés et les guérisseurs traditionnels.

OTTAWA, ON, le 15 déc. 2020

La violence envers les femmes, les filles, les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, en questionnement, intersexes et asexuelles (2ELGBTQQIA) inuites, métisses et membres des Premières Nations, est une tragédie nationale permanente. Nous devons continuer à nous souvenir et à honorer ces filles, mères, grand-mères, tantes et personnes 2ELGBTQQIA, qui nous ont été enlevées, ainsi que les survivantes et les membres des familles et des communautés, dont la vie a été changée à jamais. Le gouvernement du Canada, en collaboration avec des partenaires de tout le pays, poursuit le travail essentiel pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones.

Avec les familles et les survivantes, les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, des progrès réguliers sont réalisés dans le travail de développement et de mise en œuvre d'un plan d'action national basé sur les distinctions, pertinent sur le plan régional et axé sur la responsabilisation, en réponse aux questions soulevées dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Dans le cadre du récent Énoncé économique publié cet automne par le gouvernement, on s'appuie sur ces efforts au moyen d'un investissement proposé de 781,5 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et d'un financement continu de 106,3 millions de dollars en vue de mettre fin à la discrimination systémique à l'endroit des Autochtones et d'accroître les efforts pour lutter contre la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA autochtones.

L'investissement proposé prévoit les mesures suivantes :

724,1 millions de dollars pour lancer une stratégie complète de prévention de la violence en vue d'élargir l'accès à un ensemble de soutiens adaptés à la culture pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones qui sont confrontés à de la violence fondée sur le sexe. Cette stratégie appuiera la création de nouveaux refuges et de logements de transition pour les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis dans tout le pays, y compris dans les réserves, dans le Nord et dans les zones urbaines;

49,3 millions de dollars pour appuyer l'application des principes de l'arrêt Gladue dans le système de justice traditionnel et des interventions dirigées par les Autochtones pour aider à réduire la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale et le système correctionnel;

dans le système de justice traditionnel et des interventions dirigées par les Autochtones pour aider à réduire la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale et le système correctionnel; 8,1 millions de dollars pour conclure des ententes sur l'administration de la justice avec les communautés autochtones pour renforcer les systèmes de justice communautaire et appuyer l'autodétermination.

Depuis 2015, le gouvernement travaille avec des partenaires pour traiter les problèmes systémiques qui ont contribué à la tragédie nationale de la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones. Les premières actions fédérales et celles en cours ont été menées dans le cadre d'un continuum de programmes et d'initiatives fédérales visant à soutenir l'élaboration commune du plan d'action national, à étendre les soutiens essentiels pour rendre les communautés plus sûres pour les femmes et les enfants autochtones, et à lutter contre la discrimination systémique à l'encontre des Autochtones. Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a souligné les investissements suivants :

35 millions de dollars sur six ans et 6 millions de dollars de façon continue à l'intention des organisations autochtones et des organisations de personnes 2ELGBTQQIA pour poursuivre la consultation de leurs membres et veiller à ce que le plan d'action national demeure axé sur la responsabilisation et évolutif;

542 millions de dollars en financement pour soutenir la mobilisation des Premières Nations, des Inuits et des Métis en vue d'exercer leur compétence sur les services à l'enfance et à la famille et à faire progresser la mise en œuvre de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis ;

; 44,8 millions de dollars pendant cinq ans pour la construction de 12 nouveaux refuges, qui contribueront à protéger et à soutenir les femmes et les filles autochtones qui subissent et fuient la violence. Le gouvernement du Canada fournira également 40,8 millions de dollars pour soutenir les coûts opérationnels de ces nouveaux refuges au cours des cinq premières années, et 10,2 millions de dollars par an de façon continue. Un million de dollars par an sera également versé pour soutenir la mobilisation des dirigeants et des fournisseurs de services métis dans la mise en place de refuges et de projets communautaires de prévention de la violence pour les femmes et les filles métisses, y compris les personnes 2ELGBTQQIA;

21,9 millions de dollars en financement sur trois ans, à compter de 2020-2021, pour continuer de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations communautaires autochtones pour étendre le fonctionnement et les services des Unités de liaison pour l'information à l'intention des familles à travers le Canada;

6 millions de dollars sur trois ans pour appuyer la Société de développement de la campagne Moose Hide;

10 millions de dollars en fonds supplémentaires (annoncés en avril 2020) pour le Programme pour la prévention de la violence familiale (PPVF) de Services aux Autochtones Canada (SAC);

6,2 millions de dollars pendant cinq ans et 1,2 million de dollars de façon continue en financement pour renouveler l'Initiative en matière de planification de la sécurité des collectivités autochtones (IPSCA) de Sécurité publique Canada.

Ces mesures s'appuient sur le travail accompli d'un océan à l'autre sur l'élaboration du plan d'action national avec l'ensemble des provinces et des territoires, des dirigeants autochtones et des organismes communautaires. Le gouvernement du Canada aimerait souligner les travaux novateurs réalisés par le groupe de travail sur le plan d'action national. Le groupe de travail cadre et la centaine de femmes autochtones participantes élaborent conjointement un plan d'action national efficace et axé sur la responsabilisation. Une fois mis en œuvre, il permettra de s'attaquer aux problèmes systémiques qui contribuent à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA autochtones.

Le groupe de travail cadre, formé de dirigeantes autochtones et de représentants des gouvernements fédéral, provinciaux, et territoriaux, travaille en étroite collaboration avec le Cercle national des familles et des survivantes et des sous-groupes de travail pour faire en sorte que le plan d'action national soit fondé sur l'expertise et l'expérience vécue des Premières Nations, des Inuits, des Métis et des personnes vivant en milieu urbain et appartenant à la communauté 2ELGBTQQIA à l'échelle du Canada. Le gouvernement fédéral s'est engagé à continuer d'appuyer ces dirigeants en assurant une réponse véritablement nationale à l'égard du rapport final de l'Enquête nationale, de manière à tracer clairement la voie à suivre pour mettre fin à cette tragédie et à rendre des comptes quant aux résultats.

Le Canada s'inspire de l'approche exhaustive et applicable dans tout le Yukon qui a été publiée la semaine dernière - Changer l'histoire en défense de la dignité et de la justice : la Stratégie du Yukon sur les FFADA2S+. Le gouvernement du Yukon est le premier des partenaires provinciaux et territoriaux à publier une stratégie en réponse au rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Par leur participation, nos partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones veillent à ce que nous fassions bien les choses pour les survivantes, les familles et les proches.

Aujourd'hui, à l'occasion du cinquième anniversaire du dépôt du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, nous sommes reconnaissants de la défense soutenue des intérêts et des conseils des familles et des survivantes, et nous nous rappelons que l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées était une réponse directe à l'appel à l'action 41 de la Commission de vérité et réconciliation.

Nous devons éliminer les causes systémiques de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA autochtones pour honorer la mémoire des victimes et protéger les générations à venir.

Citations

« Les familles et les survivantes des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones disparues et assassinées et leurs communautés sont au cœur de tout ce que nous faisons pour arrêter cette tragédie. Nous continuerons de mettre en place des mesures concrètes fondées sur l'expertise et l'expérience vécue de toutes les personnes qui font partie du groupe de travail sur le plan d'action national dans le but de mettre fin à cette tragédie nationale. Nous remercions les membres du groupe de travail cadre et la centaine de femmes autochtones qui participent à l'élaboration du plan d'action national. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Fondés sur le travail des cinq dernières années, ces nouveaux engagements nous aident à prendre les prochaines mesures pour mettre fin à la violence contre les femmes autochtones et à établir une relation solide et durable entre le Canada et les Autochtones. Cet anniversaire nous rappelle que nous avons encore un long chemin à parcourir et que nous devons nous engager à nouveau dans ce travail profondément important. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le travail est déjà en cours pour bâtir une culture qui honore les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones et qui élimine le racisme envers les Autochtones. Nous nous efforçons d'assurer la sécurité et le bien-être des femmes et des filles autochtones en fournissant des ressources supplémentaires qui soutiennent adéquatement une nouvelle expansion du réseau existant de refuges pour la prévention de la violence familiale et l'accès à leurs services. »

L'honorable Marc Miller, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à suivre la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones et à améliorer la sécurité des femmes, des filles, ainsi que des personnes 2ELGBTQQIA autochtones au Canada. Cela inclut l'élimination du racisme systémique au sein de nos institutions, y compris dans le système judiciaire canadien. Le financement de la mise en œuvre des principes de l'arrêt Gladue et les investissements pour soutenir l'élaboration d'ententes sur l'administration de la justice répondent directement aux appels à la justice. La création d'un système de justice pénale équitable et efficace pour tous, qui s'attaque aux inégalités auxquelles les peuples autochtones se heurtent chaque jour, nous rapproche un peu plus de la réponse aux appels à la justice énoncés dans le rapport sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. »

L'honorable David T. Lametti, c.r., C.P., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Aujourd'hui, nous prenons le temps de réfléchir à l'importance de poursuivre ce travail en plaçant les familles, les survivantes et les personnes 2ELGBTQQIA au cœur de nos efforts. Ce sont leurs vérités et leurs expériences vécues qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Nous devons tracer une nouvelle voie à suivre pour renouveler la relation entre les Canadiens et les Autochtones du Canada. L'établissement d'une telle relation est nécessaire pour mettre fin à toutes les formes de violence sexiste à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones. »

Hilda Anderson-Pyrz

Présidente du Cercle national des familles et des survivantes

