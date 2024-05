DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS DANS LE CENTRE-SUD : UNE ÉTAPE IMPORTANTE POUR LA CONCRÉTISATION DU PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME DES FAUBOURGS

Un projet qui répond aux visées de mixité et de déplacements actifs en créant un quartier plus unifié et à échelle humaine

MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Lors du dernier conseil d'arrondissement de Ville-Marie, les élues et élus ont approuvé la construction de nouvelles rues dans le quartier Sainte-Marie. Ces dernières desserviront les projets immobiliers mixtes d'habitation, de bureaux et de commerces situés au cœur du site « Radio-Canada », localisé entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue Viger, à l'est de l'avenue Papineau, et du site « Portes Sainte-Marie », bordé par le pont Jacques-Cartier. Le début des travaux pour la construction des nouveaux tronçons de rue sur les deux sites est prévu à partir du printemps 2024. Les travaux sont réalisés et financés par chaque promoteur, qui les remet ensuite gratuitement à la Ville, une fois les travaux effectués.

À la suite de l'adoption du PPU des Faubourgs en 2021, les promoteurs Groupe Mach et Prével ont engagé la réalisation de projets de développement immobilier mixtes et inclusifs nécessitant le prolongement de quatre rues. Cette bonification au quartier répond directement aux visées du PPU, qui a pour ambition de donner un nouveau souffle au secteur en y retissant la trame de rues et en favorisant un milieu de vie agréable, respectueux de l'environnement et propice aux déplacements actifs. Pour répondre aux balises du PPU et du Plan climat 2020-2030, les nouvelles rues seront conçues de manière à privilégier une circulation principalement piétonnière et active. Elles prioriseront également le verdissement, la plantation d'arbres et la gestion intégrée des eaux pluviales avec la création de noues végétalisées, qui récupèrent les eaux de pluie afin de retarder l'arrivée des dites eaux dans les égouts, contribuant ainsi à réduire les inondations aux alentours.

« Nous sommes très heureux d'avoir franchi cette nouvelle étape et nous saluons le travail de collaboration avec la Ville de Montréal », Laurence Vincent, Présidente, Prével.

« Nous sommes ravis de collaborer étroitement avec la Ville pour rehausser le tissu urbain du Centre-Sud, en y intégrant de nouvelles rues qui amélioreront la connectivité du quartier et enrichiront la qualité de vie des résidents et des visiteurs. Les rues projetées sont conçues avec un engagement fort envers le verdissement, la gestion optimisée des eaux de surface, la mobilité douce et la sécurité. Ces éléments clés incarnent notre vision commune d'un développement urbain responsable et harmonieux pour le Quartier des lumières. Ensemble, nous façonnons un nouveau chapitre pour ce quartier, où le patrimoine rencontre l'avenir et où chaque rue devient le reflet d'un futur prometteur », Daniel Arbour, vice-président, Grands projets du Groupe Mach.

« Avec la construction de ces nouvelles rues, on marque une étape cruciale vers la concrétisation des premiers espaces publics du PPU des Faubourgs. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de voir ces projets se réaliser; il s'agit là de l'une des grandes avancées pour que le Centre-Sud puisse de nouveau rejoindre le fleuve. De plus, avec ces nouveaux espaces publics, la gestion des eaux de ruissellement est privilégiée pour améliorer la résilience du territoire », s'est réjouie Madame Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie dans l'arrondissement de Ville-Marie.

« Ces nouveaux espaces publics font suite à des démarches consultatives importantes dans le cadre du PPU des faubourgs. Il s'agit là d'une étape importante pour ces nouveaux milieux de vie qui vont contribuer à la vitalité du secteur. D'ailleurs, dans les prochaines étapes de développement, on retrouve la livraison des premiers logements sociaux, un tournant important pour ce quartier », a enchaîné M. Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Nouveaux prolongements de rues

Pour le projet de développement immobilier du Groupe Mach, situé sur le site appelé « Radio-Canada », les tronçons de rue suivants seront construits :

la rue de la Gauchetière Est, entre les rues Wolfe et Alexandre DeSève;

la rue de la Visitation, entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue Viger;

la rue Panet, entre le boulevard René-Lévesque Est et la rue de la Gauchetière Est.

Puis, ce tronçon sera construit pour le projet de Prével, situé sur le site des « Portes Sainte-Marie » :

la rue Tansley, entre l'avenue De Lorimier et la rue Parthenais.

