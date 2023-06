De nouveaux bureaux pour l'Association pulmonaire du Québec

MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ) est heureuse d'annoncer l'ouverture de ses nouveaux bureaux dans le cadre de son engagement continu à soutenir les personnes atteintes de maladies pulmonaires et à promouvoir la santé respiratoire au Québec.

Centre Inspir'er (Groupe CNW/Association pulmonaire du Québec)

Les nouveaux locaux de l'APQ, situés au 4115, rue Ontario est, bureau 200, Montréal, QC, Canada, H1V 1J7 offrent un espace moderne et accueillant, conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des patients, des proches-aidants, des membres et des professionnels de la santé. « Avec ce nouvel espace, nous renforçons notre capacité à offrir des services de qualité, de l'information et du soutien aux personnes concernées par les maladies respiratoires, ainsi qu'à sensibiliser la population à l'importance d'une bonne santé pulmonaire. », déclare Dominique Massie, directrice de l'APQ.

Le Centre Inspir'er, centre de réadaptation respiratoire situé à l'intérieur des nouveaux bureaux de l'Association, peut recevoir beaucoup plus de personnes désirant recevoir gratuitement un programme adapté.

Situés dans Hochelaga-Maisonneuve, les nouveaux bureaux de l'APQ abritent une équipe d'inhalothérapeute, de kinésiologue et d'experts de la santé respiratoire qui travaillent en étroite collaboration pour offrir des programmes et des services adaptés aux besoins individuels des patients. Les services comprennent des séances de réadaptation, des groupes d'entraide, des ressources en ligne et bien plus encore.

En plus de nos activités locales, nous continuerons à collaborer avec d'autres organisations et partenaires pour promouvoir la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé pulmonaire. Nous serons en mesure de renforcer nos efforts de plaidoyer et de sensibilisation pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies respiratoires au Québec.

SOURCE Association pulmonaire du Québec

Renseignements: Maude Riout, Coordonnatrice aux communications, [email protected], 438 388 0335