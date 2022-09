De nouveaux aménagements pour sécuriser le carré Augier

MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'heure de la rentrée scolaire, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a apporté des modifications à l'intersection des rues Augier et Louis-Hémon, en vue d'apaiser les rues du secteur et de sécuriser les déplacements actifs, selon l'approche Vision Zéro. Les nouveaux aménagements sont réalisés de manière transitoire jusqu'au réaménagement complet du carré Augier prévu en 2024.

Une zone piétonne protégée par des bollards a été créée temporairement au centre de l'intersection, afin de détourner les véhicules de part et d'autre de celle-ci. La circulation est désormais déviée sur la rue Louis-Hémon, vers le sud, à l'ouest de l'aménagement, et vers le nord, à l'est de celui-ci. En plus des changements du sens de la circulation, de nouveaux panneaux d'arrêt et traverses piétonnes ont été ajoutés. Pour embellir l'environnement, des bacs de plantation ont été installés et un marquage au sol ludique de l'artiste montréalais Roadsworth a été réalisé dans la zone piétonne.

« La configuration atypique de cette intersection alimentait depuis longtemps le sentiment d'insécurité du voisinage. Afin de prévenir des accidents, notre administration a fait de la sécurisation du carré Augier une priorité. Grâce aux aménagements temporaires, le flot de circulation dans cette mer d'asphalte sera apaisé et le transit automobile sera réduit, contribuant à rendre le voisinage plus sûr et agréable », a souligné François Limoges, maire de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Réclamé par plusieurs familles du quartier, le réaménagement du carré Augier franchit une étape importante avec ce projet transitoire. Les mesures mises en place amélioreront la sécurité des déplacements à pied et à vélo dans le secteur, notamment pour les enfants qui fréquentent l'école primaire Saint-Barthélemy », a ajouté Ericka Alneus, conseillère de la Ville du district d'Étienne-Desmarteau.

Consultation citoyenne sur le concept d'aménagement permanent

Les aménagements temporaires du carré Augier ont été présentés à la population riveraine le 17 juin dernier, lors d'une séance d'information. Au cours des prochaines semaines, l'Arrondissement analysera les déplacements dans l'intersection. En fonction des observations, des ajustements pourraient être apportés.

Cet automne, la communauté pourra contribuer au concept d'aménagement permanent de l'intersection prévu en 2024, par le biais de groupes de discussion et d'une journée portes ouvertes. Tous les détails des activités seront transmis sur la plateforme Réalisons Montréal à realisonsmtl.ca/carreaugier .

Ajout d'une piste cyclable

En marge du réaménagement du carré Augier, une piste cyclable protégée sera prochainement aménagée sur la rue Sagard, entre les rues Villeray et Augier. Cette nouvelle voie sera connectée à la piste cyclable de la rue Saint-Zotique Est par des chaussées désignées sur les rues Augier et Louis-Hémon ainsi que sur l'avenue des Érables.

