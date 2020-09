De nouveaux accords pour obtenir des candidats-vaccins supplémentaires contre la COVID-19

OTTAWA, ON, le 25 sept. 2020 /CNW/ - Alors que les Canadiens continuent de faire face aux impacts de la pandémie mondiale sur la santé ainsi que ses conséquences économiques, le gouvernement du Canada signe de nouveaux accords pour garantir l'approvisionnement en vaccins potentiels qui contribueront à assurer la santé et la sécurité des Canadiens.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la conclusion d'un accord avec AstraZeneca pour réserver jusqu'à 20 millions de doses de son candidat-vaccin contre la COVID-19. Cet accord s'ajoute à ceux que nous avons déjà conclus avec Sanofi et GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer et Moderna, lesquels ont été négociés à la suite des recommandations du Groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19. Ces accords ont permis au gouvernement de garantir l'accès des Canadiens à six candidats-vaccins prometteurs.

Le premier ministre a également annoncé la participation du Canada au Mécanisme pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 (Mécanisme COVAX). Ce mécanisme d'approvisionnement mondial contribuera à assurer une distribution juste, équitable et opportune des vaccins contre la COVID-19. Le gouvernement du Canada s'engage à investir environ 220 millions de dollars à ce mécanisme pour réserver jusqu'à 15 millions de doses de vaccin pour les Canadiens. Pour vaincre le virus au pays, il faut l'éradiquer partout. Nous verserons donc un montant supplémentaire de 220 millions de dollars par l'intermédiaire du système de garantie de marché du COVAX pour l'achat de doses destinées aux pays à faible et moyen revenu. En adhérant à cette initiative, le Canada contribue à la mise au point et au déploiement de vaccins sûrs, efficaces et accessibles contre la COVID-19.

Protéger les Canadiens contre la COVID-19 est la priorité absolue du gouvernement du Canada et le premier pilier de son plan pour bâtir un Canada plus fort et plus résilient. Ensemble, nous assurerons la santé des Canadiens, veillerons à ce qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin et vaincrons ce virus.

« La meilleure façon de mettre fin à cette pandémie et d'assurer la santé des Canadiens est d'avoir un vaccin sûr et efficace. En investissant dans divers candidats-vaccins et en nous assurant de pouvoir distribuer un vaccin rapidement d'un océan à l'autre, nous prenons les mesures nécessaires pour aider les Canadiens à se remettre de la pandémie de COVID-19. »

-- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité de notre gouvernement. Nous mettons donc en œuvre un plan global. Dans le cadre de ce plan, nous investirons dans des essais cliniques et prendrons des mesures pour assurer l'approvisionnement d'un éventuel vaccin et accroître la capacité de biofabrication du Canada. Les Canadiens pourront alors avoir accès à un vaccin sûr et efficace contre la COVID-19. »

-- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le gouvernement du Canada continue de travailler avec diligence pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens pendant la pandémie. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous avons conclu des accords qui garantissent au Canada l'accès à de multiples candidats-vaccins de différents types, notamment à des vaccins vectoriels, à des vaccins à sous-unités protéiques et à des vaccins à ARN. La diversité de notre portefeuille fait en sorte que lorsqu'on aura prouvé qu'ils sont sécuritaires et efficaces, les Canadiens y auront accès. »

-- L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La pandémie de COVID-19 ne pourra être vaincue que par une action coordonnée dans le monde entier. Nous croyons fermement qu'il est essentiel de soutenir les autres pays dans leur lutte contre la COVID-19 pour protéger les Canadiens chez nous. Le Canada s'est engagé à soutenir le Mécanisme COVAX et la garantie de marché qui y est associée afin de garantir à tous les pays participants un accès rapide, juste et équitable aux vaccins contre la COVID-19. Le mécanisme est un exemple de la manière dont la coopération multilatérale peut nous permettre d'accomplir ensemble ce qu'aucun d'entre nous ne pourrait accomplir seul. »

-- L'honorable Karina Gould, ministre du Développement international

Le gouvernement du Canada a signé des accords avec les entreprises suivantes :

AstraZeneca, qui fournira jusqu'à 20 millions de doses de son candidat-vaccin vectoriel AZD1222.



Sanofi and GlaxoSmithKline, qui fourniront jusqu'à 72 millions de doses de son candidat-vaccin à sous-unités protéiques.



Johnson & Johnson, qui fournira jusqu'à 38 millions de doses de son candidat-vaccin vectoriel Ad26.COV2.S.



Novavax, qui fournira jusqu'à 76 millions de doses de son candidat-vaccin à sous-unités protéiques NVX-CoV2373.



Pfizer, qui fournira un minimum de 20 millions de doses de son candidat-vaccin à ARN BNT162. Le gouvernement négocie avec cette entreprise afin d'ajouter des options prévoyant l'obtention d'un plus grand nombre de doses.



Moderna, qui fournira jusqu'à 56 millions de doses de son candidat-vaccin à ARN mRNA-1273.

Actuellement, aucun vaccin n'a été approuvé pour prévenir la COVID-19 au Canada. De nombreux vaccins sont en cours d'essais cliniques ou de développement. Une fois que des études supplémentaires auront été menées, Santé Canada examinera les preuves d'efficacité, de sécurité et de qualité de fabrication de chaque vaccin afin de déterminer si l'utilisation des différents vaccins sera approuvée au Canada, avant qu'ils ne soient mis à la disposition des Canadiens.

Les paiements complets seront versés aux entreprises pharmaceutiques en fonction de la réussite des essais cliniques des vaccins et de l'obtention de l'approbation réglementaire. Tous les contrats que le gouvernement du Canada signe avec les fabricants de vaccins prévoient des clauses de retrait au cas où elles s'avéreraient nécessaires.

Le gouvernement du Canada acquiert également l'équipement et les fournitures nécessaires aux phases finales de la fabrication et de l'emballage des vaccins au Canada. Il achète aussi le matériel nécessaire, notamment des seringues, des aiguilles et des tampons alcoolisés, pour assurer une immunisation sûre et efficace.

Le Mécanisme COVAX est géré par Gavi, l'Alliance du vaccin, en étroit partenariat avec la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies et l'Organisation mondiale de la Santé.

Le Mécanisme COVAX investit actuellement dans la capacité de production de différents candidats-vaccins pour faire en sorte que les doses puissent être distribuées aux participants aussitôt qu'ils auront obtenu l'approbation réglementaire.

L'adhésion du Canada au Mécanisme COVAX s'ajoute aux ententes bilatérales conclues avec des fabricants de vaccins et diversifie davantage la panoplie de candidats-vaccins du Canada.

Le financement de 440 millions de dollars annoncé aujourd'hui s'ajoute à la somme pouvant atteindre 25 millions de dollars américains que le gouvernement du Canada s'est engagé à verser dans le cadre de la Garantie de marché COVAX en juillet 2020.

