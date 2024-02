Le salaire demeure le moteur des plans de recherche d'emploi

La souplesse et la satisfaction figurent en tête de liste des raisons pour lesquelles certains refusent de changer d'emploi

TORONTO, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Malgré une économie incertaine qui a entraîné récemment une baisse de roulement sur le marché du travail, la demande pour les talents qualifiés demeure élevée, ce qui est une bonne nouvelle pour les professionnels canadiens à la recherche de nouvelles possibilités. Selon de nouvelles recherches effectuées par Robert Half, un cabinet de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, 42 % des travailleurs ont déjà commencé à chercher un nouvel emploi au premier semestre de 2024. Il s'agit d'une légère hausse par rapport à 41 % en juillet 2023, mais d'une baisse par rapport à 50 % en décembre 2022.

Professionnels les plus susceptibles de changer d'emploi



Février 2024 Juillet 2023 Génération Z 67 % 64 % Marketing et création 67 % 51 % Millénariaux 57 % 49 % RH 72 % 42 %

Principaux facteurs de motivation des travailleurs

Étant donné que l'inflation et le coût de la vie préoccupent beaucoup de gens, il n'est pas surprenant que le salaire soit le facteur de motivation le plus important. Lorsqu'on leur a demandé ce qui les amènerait à chercher un nouveau poste, les travailleurs ont répondu :

Un salaire plus élevé (47 %)

Plus de possibilités d'avancement (32 %)

De meilleurs avantages sociaux et accessoires (31 %)

Un emploi offrant plus de souplesse (31 %)

« Bien que certaines entreprises soient plus prudentes lorsqu'il s'agit d'embaucher de nouveaux employés, bon nombre des employeurs qui cherchent à embaucher font face à des défis constants, a déclaré David King, directeur général principal, Robert Half, Canada et Amérique du Sud. Les chercheurs d'emploi qui ont des compétences recherchées sont toujours en forte demande et recherchent une meilleure rémunération, des promotions ainsi que des avantages sociaux et accessoires. Les employeurs doivent être prêts à attirer des talents qualifiés avec des offres concurrentielles. »

Qu'est-ce qui fait que les gens restent?

Bien qu'il y ait un peu plus de professionnels à la recherche de nouveaux postes qu'il y a six mois, le nombre est en baisse par rapport à ce qu'il était il y a un an. Voici quelques-unes des raisons qui expliquent cela :

Leur emploi actuel leur offre un niveau de souplesse qu'ils ne sont pas prêts à perdre (38 %) Ils sont satisfaits dans leur poste actuel (36 %) Ils croient être bien rémunérés pour leur travail (30 %)

« Le roulement constant du marché du travail que nous avons observé pendant la pandémie a quelque peu ralenti, a ajouté M. King. De nombreux travailleurs se sont installés dans des emplois pour lesquels ils ont négocié un meilleur salaire et des avantages sociaux et accessoires au cours des dernières années, et ils ne sont pas prêts à bouger à moins que de bonnes occasions ne se présentent. Pour les employeurs, cela signifie que les problèmes de recrutement sont susceptibles de persister, du moins dans un avenir prévisible. »

Forte demande pour travailleurs qualifiés

Nos recherches montrent que plus de la moitié (54 %) des gestionnaires recruteurs recherchent activement des talents pour de nouveaux postes, principalement pour soutenir la croissance de l'entreprise, et que les organisations sont prêtes à aller de l'avant avec des initiatives stratégiques. Cependant, la concurrence pour les professionnels ayant des compétences en demande demeure forte. La plupart des gestionnaires (64 %) disent qu'il faut plus de temps pour embaucher qu'il y a un an et qu'ils risquent de perdre des personnes qualifiées qui iront travailler pour la concurrence s'ils n'accélèrent pas les choses.

Pour en savoir plus sur la demande pour les talents qualifiés, consultez notre rapport ici.

À propos de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante du 27 octobre au 17 novembre 2023. Il comprend les réponses de 765 travailleurs de 18 ans et plus qui œuvrent dans les domaines des finances et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, des services juridiques, de l'administration et du soutien à la clientèle, des ressources humaines et d'autres secteurs pour des entreprises comptant 20 employés ou plus au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière solutions de gestion de talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à Roberthalf.ca/fr.

