De nombreux pompiers, membres de l'Association des Pompiers de Montréal vont marcher pour tous les papas du Québec, le dimanche 20 juin, à l'occasion de la Marche du Courage Jean-Pagé

MONTRÉAL, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - C'est au nom du soutien actif de la cause de milliers de pères de familles et de pompiers, victimes du cancer de la prostate, que les pompiers de Montréal, et leur président, Chris Ross, l'un des ambassadeurs de la Marche du Courage Jean-Pagé, aux côtés du maire Régis Labeaume de Québec et de Samuel Piette, célèbre milieu de terrain du CF Montréal, ont réitéré avec enthousiasme leur engagement participatif à cet événement de Procure qui a pour but de récolter un maximum de fonds destinés à la recherche & développement, en matière de cancer de la prostate.

« Il importe de ne jamais baisser la garde en cette matière, et de lutter grâce à la recher, puisque le cancer de la prostate est le type de cancer le plus souvent diagnostiqué chez les hommes » a dit le président de l'Association des Pompiers de Montréal dans la mesure où une personne meurt d'un cancer à toutes les 23 minutes au Québec, tous types de cancers confondus.

Monsieur Ross a rappelé que l'engagement des pompiers tient beaucoup au fait que plusieurs des leurs, à Montréal et dans les grandes agglomérations aussi, se retrouveront, comme travailleurs à risques, dans les 4 400 hommes qui recevront cette année un diagnostic de cancer de la prostate. Mais, au-delà de la mêlée, l'implication active des pompiers dans la Marche du Courage Jean-Pagé tient beaucoup au sens du partage et de fraternité des pompiers qui y voit une occasion de témoigner de leur indéfectible soutien aux montréalais qui s'exprimera encore en ce dimanche de la Fête des Pères.

Après de nombreuses années de lutte et de combats, l'Association des Pompiers de Montréal a obtenu que le cancer de la prostate puisse être reconnu comme maladie professionnelle, les pompiers devant affronter des risques multipliés en raison de la présence de matériaux de synthèse et de divers produits toxiques dans une très grande majorité d'immeubles du patrimoine bâti.

L'Équipe des pompiers de Montréal récoltera les dons essentiels du public sur la page pompiers.procure.ca avant, pendant et après la Marche.

En cette époque de pandémie, il importe d'autant plus de faire montre de courage, mais aussi de bienveillance envers les autres; et c'est dans cet esprit que les pompiers marcheront, dimanche, au centre-ville, avec leurs équipements de combat : la lutte aux cancers de la prostate étant pour eux un combat de tous les jours, de tous les instants, a conclu monsieur Ross.

