Québec ami des aînés - Près de 875 000 $ pour la région du Bas-Saint-Laurent afin de soutenir huit projets pour les personnes aînées

BAS-SAINT-LAURENT, QC, le 13 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, est heureuse d'annoncer, au nom de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, qu'une aide financière totalisant près de 875 000 $ est accordée à la région du Bas-Saint-Laurent pour soutenir huit projets locaux visant à favoriser le vieillissement actif des personnes aînées.

Cette somme, octroyée dans le cadre de l'appel 2024-2025 du programme Québec ami des aînés (QADA), pour le volet Soutien aux actions locales et régionales, est répartie entre les projets suivants :

Carrefour 50+ : 261 140 $ pour le développement des compétences numériques des personnes aînées bénévoles;

École de musique de Matane inc. : 39 768 $ pour les Cafés culturels Brioches et musique visant à contrer l'isolement social;

Club 50+ St-Yves : 52 280 $ pour le projet Vieillir en santé et en sécurité le plus longtemps dans son milieu, qui vise entre autres à soutenir la participation sociale des personnes aînées;

Centre socioculturel Le Jubé : 64 675 $ pour le Café Web, dont le but est de favoriser notamment le développement des compétences numériques des personnes aînées;

Comité de l'avenir de Saint-Cléophas : 41 847 $ pour le projet Couture et tricot visant à contrer l'isolement social;

ACEF de la Péninsule : 135 910 $ pour le projet Littératie financière pour les personnes aînées;

Association sportive de Saint-Cyprien : 39 070 $ pour le projet Entr'aînés, qui a pour but de soutenir la participation des personnes aînées à la vie sociale et récréative;

École de musique Alain Caron (ÉMAC) : 240 035 $ pour le déploiement des ateliers culturels et musicaux pour personnes aînées de Kamouraska , de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques.

(ÉMAC) : 240 035 $ pour le déploiement des ateliers culturels et musicaux pour personnes aînées de , de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques. École de musique Alain Caron ( ÉMAC ) : 240 035 $ pour le déploiement des ateliers culturels et musicaux pour personnes aînées de Kamouraska , de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques.

Rappelons que le programme QADA s'appuie sur une approche qui préconise le partenariat, la concertation et la collaboration entre les acteurs du milieu pour la réalisation de projets qui ont des retombées directes pour les personnes aînées. Les projets financés contribuent à adapter les milieux de vie aux réalités de ces personnes, en vue de leur permettre de rester chez elles, dans leur communauté, dans des environnements sains, sécuritaires et accueillants.

Citations :

« Partout au Québec, les organismes s'engagent activement à améliorer la qualité de vie des personnes aînées. Grâce à ces investissements, notre gouvernement réaffirme son appui à ces efforts, qui contribuent à créer des milieux de vie inclusifs, sécuritaires et adaptés. Vieillir activement, dans sa communauté, doit être un droit pour toutes et tous. Je remercie chaleureusement tous les partenaires engagés dans cette vision pour leur travail essentiel à la construction d'un Québec inclusif. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les personnes aînées occupent une place centrale dans nos communautés du Bas-Saint-Laurent. Je suis vraiment très fière de souligner l'engagement des organismes de la région à leur offrir des milieux de vie adaptés, inclusifs et stimulants. Ces projets auront un impact concret sur leur qualité de vie, et je remercie tous les partenaires locaux pour leur dévouement. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski

Faits saillants :

Ce soutien s'inscrit dans les objectifs du Plan d'action gouvernemental 2024-2029 La fierté de vieillir, issu de la politique Vieillir et vivre ensemble.

Dix projets QADA sont en cours dans la région du Bas-St-Laurent, incluant ceux qui sont financés dans le cadre de l'appel de projets 2024-2025. Le montant octroyé totalise plus de 1 million $.

Depuis 2018, le programme QADA a réalisé cinq appels de projets. Près de 54,5 millions $ ont été annoncés pour soutenir 336 projets, dans toutes les régions du Québec.

L'appel de projets 2024-2025 s'est tenu du 12 juin au 25 septembre 2024 pour les deux volets, soit Soutien aux actions nationales et Soutien aux actions locales et régionales. Au terme de cet exercice, 64 projets, soit 8 nationaux et 56 locaux et régionaux, ont été recommandés pour un soutien financier totalisant 10,6 millions $ sur trois ans.

L'appel de projets 2025-2026 est en cours depuis le 2 juin et sera disponible jusqu'au 18 juillet 2025.

Lien connexe :

Pour consulter la liste des projets sélectionnés : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personnes-agees/aide-financiere-organismes/quebec-ami-des-aines/programme-quebec-ami-des-aines.

