SELKIRK, MB, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Cinq projets de transport actif dans la région d'Entre-les-Lacs, au Manitoba, bénéficieront d'un investissement fédéral de plus de 1,1 million de dollars, comme l'a annoncé aujourd'hui l'honorable Dan Vandal.

À Selkirk, le financement servira à l'aménagement d'une voie cyclable séparée sur la rue Mercy et à la construction d'un sentier polyvalent entre la rue Eveline et le parc Selkirk. La nouvelle voie cyclable de la rue Mercy, d'une longueur de 3 kilomètres, offrira un itinéraire sécuritaire et accessible entre l'avenue Pittsburg et l'avenue Greenwood et rejoindra le sentier est-ouest existant le long de l'avenue Manitoba. De plus, le nouveau raccordement dédié au sentier polyvalent profitera aux résidents, surtout aux élèves qui pourront se rendre à l'école à vélo en toute sécurité à partir de presque n'importe où à Selkirk.

Dans la municipalité rurale de Rockwood, le financement servira à financer un nouveau réseau régional de sentiers. Le projet consiste à convertir une ancienne voie ferrée en un sentier polyvalent d'environ 5 kilomètres pour faciliter les déplacements à pied, à vélo et en ayant recours à d'autres formes de mobilité active dans les quartiers environnants.

Le financement servira aussi à financer l'installation dans la municipalité rurale de St. Andrews d'une passerelle et d'un passage pour piétons indiqué par la signalisation. Ce projet représente un raccordement important du réseau régional de transport actif, puisqu'il reliera la municipalité rurale de St. Andrews et West St. Paul à St. Clements et Selkirk. Ce pont permettra aux résidents de la région d'accéder plus facilement au réseau du Sentier transcanadien et aux réseaux qui se rendent jusqu'à la Ville de Winnipeg. Une fois achevé, le nouveau pont permettra de mieux relier les communautés de la région de l'Entre-les-Lacs, ce qui favorisera le transport actif comme moyen de déplacement plus sain et plus écologique.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui vise à améliorer les sentiers, les pistes cyclables et les passerelles pour piétons dans tout le pays, ainsi qu'à en construire de nouveaux. Il s'agit d'un grand pas vers l'adoption d'un mode de vie plus sain et le développement de collectivités soudées, ce qui nous permettra de bâtir un Canada mieux relié pour tous!

« L'annonce faite aujourd'hui aide les collectivités de la région d'Entre-les-Lacs, au Manitoba, à mettre en place des options de transport sécuritaires pour permettre aux résidents d'accéder aux établissements scolaires et de se déplacer facilement dans les zones environnantes. Les passerelles pour piétons, les pistes cyclables et les réseaux de sentiers sont essentiels pour promouvoir un mode de vie actif, permettre de se rendre à l'école à vélo et d'en revenir en toute sécurité, et offrir des options de déplacement plus sécuritaires, plus vertes et plus actives. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Guidés par notre Stratégie de transport actif et soutenant les objectifs de réduction des gaz à effet de serre fixés par notre règlement municipal sur la responsabilité en matière de GES, nous avons fait un pas de plus vers notre vision, à savoir que tous les résidents urbains de Selkirk vivent à moins de deux pâtés de maisons d'un sentier protégé de transport actif. Cette initiative favorise non seulement un mode de vie plus sain et plus actif pour nos résidents, mais elle contribue également à notre responsabilité partagée en matière de réduction des émissions de carbone. Nous remercions chaleureusement le gouvernement du Canada pour son soutien inestimable et le financement de ces projets. Ensemble, nous construisons un Selkirk plus connecté, plus vert et plus dynamique pour tous. »

Larry Johannson, maire de Selkirk

« Nous sommes tellement chanceux d'être un bénéficiaire de ce financement pour promouvoir le transport actif dans notre municipalité. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada pour son soutien et nous nous réjouissons de la poursuite de nos relations. »

Wes Taplin, préfet de la MR de Rockwood

L'objectif du projet de sentier PTH9 est de relier l'ensemble de notre réseau de sentiers aux communautés voisines et de fournir un accès sécuritaire aux utilisateurs aux intersections, grâce à l'installation de passages piétons lumineux. Les sentiers sont utilisés comme des parcs linéaires par les membres de la communauté, dont ils favorisent la santé. »

Joy Sul, Mairesse de la MR de St. Andrews

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 106 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif.

investit 1 106 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine, et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars dans des milliers de projets de transport en commun dans des collectivités d'un océan à l'autre.

a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars dans des milliers de projets de transport en commun dans des collectivités d'un océan à l'autre. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

