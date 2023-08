De meilleures conditions de travail pour des milliers de travailleurs des services automobiles de la région de Québec

QUÉBEC, le 2 août 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, salue l'entrée en vigueur du Décret modifiant le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Québec qui viendra bonifier, à partir du 2 août 2023, les conditions de travail des travailleurs de l'industrie des services automobiles de la région de Québec.

Ce décret permettra un rattrapage salarial important pour quelque 27 % des 5 349 travailleurs et travailleuses de ce secteur. Pour 2023, une hausse moyenne de 25,4 % des taux de salaire minimaux, soit 4,42 $ l'heure, est prévue. Elle concerne essentiellement les personnes travaillant dans des catégories d'emploi généralement moins bien rémunérées (apprentis, commissionnaires et vendeurs de services, par exemple). Pour les trois années suivantes, les hausses seront de 3,0 % par année.

C'est en réponse à une demande conjointe de la partie patronale et de la partie syndicale du Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région de Québec que les modifications au Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Québec ont été apportées afin notamment de favoriser l'attractivité du secteur en matière d'emploi et d'offrir, au cours des quatre prochaines années, des conditions prévisibles aux entreprises concernées.

Citation

« Le rattrapage salarial consenti à plus du quart des travailleuses et des travailleurs ainsi que les hausses dont bénéficieront, au cours des années suivantes, l'ensemble des 5 349 travailleurs des services automobiles de la région de Québec aideront certainement le secteur à attirer et à retenir la main-d'œuvre dans le contexte actuel de pénurie. Étant toujours à la recherche de solutions équilibrées, je suis heureux que les nouveaux taux de salaire répondent aux demandes et aux besoins des parties patronales et syndicales du Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région de Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

Le projet de décret a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 5 avril 2023. Deux modifications mineures ont été apportées à la conclusion de la période de consultation, le 1 er juin 2023.

du 5 avril 2023. Deux modifications mineures ont été apportées à la conclusion de la période de consultation, le 1 juin 2023. Le Conseil des ministres a approuvé le décret le 19 juillet 2023.

des ministres a approuvé le décret le 19 juillet 2023. La dernière version du Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Québec est disponible dans la Gazette officielle du Québec du 2 août 2023.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/ministeretravail

https://www.linkedin.com/travailquebec/

SOURCE Ministère du Travail

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 438 526-8750; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, Tél. : 418 643-9796