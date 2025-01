Le sondage révèle que les investisseurs canadiens sont ouverts à des occasions de placement offrant un meilleur profil risque-rendement dans un contexte financier changeant

TORONTO, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Compte tenu de l'incertitude économique croissante, de nouvelles études (le « sondage ») de BetaPro by Global X, gérées par Global X Investments Canada Inc. (« Global X »), menées par l'intermédiaire du forum Angus Reid, montrent que les investisseurs canadiens sont prêts à prendre plus de risques en vue d'obtenir des rendements plus élevés.

Documents connexes VOIR PDF De la prudence à la confiance : Les investisseurs canadiens recherchent des occasions de placement offrant un meilleur profil risque-rendement (Groupe CNW/Global X Investments Canada Inc.) Beta Pro Icon (Groupe CNW/Global X Investments Canada Inc.)

Le sondage coïncide avec le lancement de www.BetaPro.ca, un centre de ressources en ligne conçu pour aider les investisseurs à comprendre comment les instruments de négociation tactique à court terme peuvent les aider à composer avec l'incertitude du marché.

BetaPro by Global X est la plus grande et la plus ancienne gamme de FNB à effet de levier, inversés et à effet de levier inversés au Canada. La famille de FNB comprend des fonds qui offrent jusqu'à deux fois l'exposition aux indices, aux catégories d'actifs et aux marchandises populaires.

Selon le sondage, un nombre croissant d'investisseurs canadiens recherchent des stratégies de placement non traditionnelles pour atteindre leurs objectifs de placement. En fait, 27 % des répondants songent à prendre plus de risques aujourd'hui pour atteindre leurs objectifs financiers. Ce chiffre grimpe à 41 % pour les jeunes investisseurs âgés de 18 à 35 ans, dont bon nombre font face à des obstacles financiers plus importants que les générations précédentes, et seulement 12 % des répondants de plus de 56 ans envisagent d'investir dans des actifs plus risqués.

Près de la moitié des répondants au sondage (45 %) croient que l'économie est en déclin et 35 % se disent moins confiants dans l'atteinte de leurs objectifs financiers qu'il y a un an.

La perception de la volatilité des marchés est influencée par les événements géopolitiques nationaux et internationaux, plus d'un répondant sur trois (35 %) considérant une élection fédérale comme une occasion d'accroître les rendements et seulement 19 % la considérant comme une occasion entraînant moins de possibilités. Par contre, les répondants canadiens sont divisés sur l'incidence que le retour au pouvoir du président élu Trump aura sur leurs investissements : 34 % d'entre eux affirment qu'il y aura plus de possibilités de rendement, tandis que 33 % sont d'avis qu'il y en aura moins.

Le sondage met également en évidence des options de placement en ligne comme les investisseurs autonomes, qui sont encore plus enclins à accroître leur tolérance au risque, 46 % et 53 % respectivement disant qu'ils sont ouverts à l'idée d'explorer des placements présentant des ratios risque-rendement plus élevés que les stratégies traditionnelles, y compris les cryptomonnaies, les options et les FNB qui utilisent l'effet de levier.

« Qu'il s'agisse d'un investisseur qui cherche à couvrir son portefeuille ou à tirer parti des replis du marché, nous constatons une plus grande ouverture à l'égard des stratégies de placement non traditionnel qui peuvent aider à surmonter les obstacles par rapport aux stratégies traditionnelles », a déclaré Chris McHaney, vice-président directeur et chef, Gestion et de la stratégie de placement chez Global X.

Parmi les principaux facteurs de motivation pour prendre des risques, mentionnons l'atteinte plus rapide des objectifs financiers (30 %) et la mise en œuvre de recommandations de sources fiables (28 %). Cette approche souligne l'importance de l'éducation et de la stratégie dans la gestion de marchés complexes.

Alors que certains investisseurs canadiens adoptent de plus en plus une vision plus nuancée du risque, en particulier les jeunes négociateurs à la recherche d'occasions dans un contexte d'incertitude économique, les FNB à effet de levier, inversés et à effet de levier inversé BetaPro by Global X offrent une option de rechange aux investisseurs canadiens qui sont prêts à prendre plus de risques à court terme pour obtenir des occasions de placement que les options de placement traditionnelles ne leur offrent pas.

Contrairement à la plupart des FNB, qui visent à reproduire le rendement des marchandises ou des titres sous-jacents qu'ils suivent, les FNB à effet de levier BetaPro offrent deux fois, ou jusqu'à deux fois, le rendement ou moins deux fois, ou jusqu'à moins deux fois, le rendement inversé des placements sous-jacents qu'ils tentent de reproduire, mais seulement pour une journée. Si c'est pour plus d'une journée, les effets composés de ces produits à effet de levier pourraient faire en sorte que les rendements du FNB dérivent loin du rendement sous-jacent de l'indice ou des marchandises que le titre suit.

Les FNB BetaPro sont conçus comme des instruments de négociation quotidiens pour les investisseurs avertis et ne doivent pas être utilisés comme des placements détenus à long terme. Ces FNB offrent la possibilité de tirer parti à la fois des replis et des hausses du marché pour mettre en œuvre des stratégies de placement tactiques comme la vente à découvert sans les complexités ou les risques des comptes sur marge traditionnels.

« Les FNB BetaPro sont conçus pour les négociateurs avertis qui voient la volatilité comme une occasion, et non comme une menace, a déclaré McHaney. Notre objectif est de doter les investisseurs canadiens des outils et de la formation nécessaires pour gérer stratégiquement les risques et poursuivre la croissance à court terme, que le marché monte ou descende. »

Pour en savoir plus sur le sondage, consultez le site www.BetaPro.ca

Méthodologie

Ces résultats proviennent d'un sondage mené par BetaPro par Global X Investments Canada du 16 au 19 décembre 2024 auprès d'un échantillon de 1 013 Canadiens en ligne qui sont membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été réalisé en anglais et en français. Aux fins de comparaison seulement, un échantillon aléatoire de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/- 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de BetaPro by Global X (www.BetaPro.ca)

BetaPro by Global X est le principal fournisseur de fonds négociés en bourse à effet de levier, inversés et à effet de levier inversés au Canada, avec plus de 25 FNB inscrits sur les principales bourses canadiennes. BetaPro by Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 38 milliards de dollars en actifs sous gestion et 134 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les FNB. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les fonds Global X comprennent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs de placement alternatifs au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, et sont autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement classiques : la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, d'utiliser l'effet de levier et de s'engager dans la vente de titres à découvert davantage que ce qui est permis par les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur.

Les produits BetaPro comprennent nos FNB quotidiens haussiers et baissiers (les « FNB à effet de levier et à effet de levier inversé »), nos FNB à rendement inversé (les « FNB à rendement inversé ») et notre FNB BetaPro contrats à court terme S&P 500 VIXMC (le « FNB VIX »). Les FNB à effet de levier et à effet de levier inversé et certains autres produits BetaPro utilisent des techniques de placement à effet de levier qui peuvent amplifier les gains et les pertes et entraîner une plus grande volatilité des rendements. Ces produits BetaPro sont donc exposés aux risques liés à l'effet de levier et peuvent aussi être assujettis, notamment, aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours, lesquels sont décrits dans leur prospectus respectif. Chaque FNB à effet de levier et à effet de levier inversé vise à obtenir un rendement, avant déduction des frais, inférieur, ou égal à 200 %, soit -200 % du rendement d'un indice sous-jacent, d'un indice à terme sur marchandises ou d'un indice de référence déterminé (la « cible ») sur une période d'un jour. Chaque FNB inverse vise à obtenir un rendement correspondant à -100 % du rendement de sa cible. En raison de la capitalisation des rendements quotidiens, le rendement d'un FNB à effet de levier et à effet de levier inversé pour toute période autre qu'un jour fluctuera probablement, et pour le FNB à effet de levier et à effet de levier inversé plus particulièrement, peut-être dans le sens opposé du rendement de sa ou de ses cibles pour la même période. Pour certains FNB à effet de levier et à effet de levier inversé qui cherchent à obtenir une exposition à effet de levier pouvant atteindre 200 % ou -200 %, le gestionnaire prévoit, dans une conjoncture de marché normale, de gérer le ratio de levier aussi près que deux fois (200 %) que possible. Toutefois, le gestionnaire peut, selon sa seule appréciation, modifier le ratio de levier en se fondant sur son évaluation des conjonctures de marché et des négociations avec les contreparties respectives du FNB à ce moment-là. Les frais de couverture imputés aux produits BetaPro réduisent la valeur du prix à terme payable à ce FNB.

Le FNB VIX, qui est un FNB 1x, comme il est décrit dans le prospectus, est un outil de placement spéculatif qui n'est pas un placement conventionnel. La cible du FNB VIX est très volatile. Par conséquent, le FNB VIX n'est pas conçu comme un placement autonome à long terme. Historiquement, la cible du FNB VIX a eu tendance à revenir à une moyenne historique. Par conséquent, le rendement de la cible du FNB VIX devrait être négatif à long terme, et ni le FNB VIX ni sa cible ne devraient afficher un rendement positif à long terme. Le FNB BetaPro Bitcoin Inversé (BITI), qui est un FNB jusqu'à -1X FNB comme décrit dans le prospectus, est un outil de placement spéculatif qui n'est pas un placement conventionnel. Sa cible, un indice qui reproduit l'exposition au renouvellement de contrat à terme en bitcoins et non le prix au comptant du bitcoin, est très volatile. Par conséquent, le FNB est conçu comme un placement autonome. Il existe des risques inhérents associés aux produits liés aux crypto-actifs, y compris Bitcoin Futures. Bien que Bitcoin Futures soit négocié sur une bourse réglementée et autorisé par des contreparties centrales réglementées, l'exposition directe ou indirecte au niveau de risque élevé de Bitcoin Futures ne convient pas à tous les types d'investisseurs. Un investissement dans l'un ou l'autre des produits BetaPro ne constitue pas un programme d'investissement complet et ne convient qu'aux investisseurs qui ont la capacité d'absorber une partie ou la totalité de leur investissement. Veuillez lire la divulgation complète des risques dans le prospectus avant d'investir. Les investisseurs doivent surveiller leurs placements dans les produits BetaPro et leur rendement au moins quotidiennement pour s'assurer que ces investissements demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse et administrés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Demandes de renseignements des médias et des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, [email protected]