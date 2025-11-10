SAGUENAY, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le monde est de plus en plus dangereux et divisé. Les changements qui touchent le système commercial mondial créent de grandes perturbations et de l'incertitude chez les Canadiens et les Canadiennes. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit suivre le rythme.

Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Ce budget propose un plan pour favoriser des investissements de l'ordre de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Dans le cadre de ce plan, le Canada donnera plus à sa population que ce qu'aucun gouvernement étranger ne pourra lui enlever. C'est un plan pour bâtir un Canada fort.

Au cœur de notre stratégie, il y a la volonté d'acheter canadien et de devenir notre meilleur client en achetant plus d'acier, d'aluminium, de bois d'œuvre et d'autres matériaux, produits, technologies et services du Canada pour faire de notre pays un Canada fort. Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, a rendu visite à Rio Tinto Alcan à Jonquière, au Québec, pour présenter près de 186 millions de dollars en nouveaux fonds prévus au budget pour mettre pleinement en œuvre la politique « Achetez canadien ».

Ce nouveau financement comprend :

98,2 millions de dollars sur cinq ans et 9,8 millions de dollars par la suite à Services publics et Approvisionnement Canada, ainsi que 7,7 millions de dollars sur trois ans au Secrétariat du Conseil du Trésor, afin de mettre en œuvre intégralement la politique « Achetez canadien » dans tous les ministères et organismes fédéraux et toutes les sociétés d'État fédérales. Si aucun fournisseur n'est trouvé au pays, les contrats devront tout de même comprendre du contenu canadien et être conclus avec des partenaires commerciaux de confiance.

Si aucun fournisseur n'est trouvé au pays, les contrats devront tout de même comprendre du contenu canadien et être conclus avec des partenaires commerciaux de confiance. 79,9 millions de dollars sur cinq ans pour contribuer au lancement du Programme d'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises. Ce programme offrira un soutien spécialisé et simplifié aux petites et moyennes entreprises canadiennes qui tentent de percer le marché fédéral. Cette initiative permettra de favoriser la concurrence dans le cadre des marchés fédéraux, de renforcer les chaînes d'approvisionnement locales et de renforcer nos industries, des secteurs de la construction et de l'énergie à ceux de la technologie et de la fabrication propre.

La politique « Achetez canadien » s'étendra aux dépenses d'infrastructure et à d'autres volets de financement fédéraux et, de cette façon, des investissements publics supplémentaires pouvant s'élever à 70 milliards de dollars favoriseront les produits et services du Canada. Une plus grande part des deniers publics sera injectée directement dans l'économie canadienne, ce qui permettra de créer des emplois canadiens et de mettre à profit les ressources canadiennes et aura des retombées positives sur les communautés canadiennes.

La politique « Achetez canadien » s'appliquera au travail du Bureau des grands projets pour accélérer la réalisation de projets transformateurs en matière d'énergie, de commerce et de transport dans tout le pays, de Maisons Canada pour stimuler la construction de logements, de l'Agence de l'investissement pour la défense pour contribuer à l'expansion de notre base industrielle et du Fonds pour bâtir des collectivités fortes pour revitaliser l'infrastructure communautaire, des collèges et des universités aux hôpitaux, en passant par les ponts et les centres de loisirs.

Au cours de la dernière année, nous avons observé les limites de l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 aborde ce défi de front. C'est notre plan pour maîtriser et bâtir l'avenir que nous voulons nous offrir. C'est notre plan pour bâtir un Canada fort.

Citations

« Le Budget 2025 renferme un engagement clair envers les entreprises et les travailleurs canadiens. La nouvelle politique « Achetez canadien » donnera aux entreprises, y compris aux petites et moyennes entreprises, l'occasion de participer à des projets d'envergure, de croître et de créer de bons emplois partout au pays. En affectant les fonds fédéraux aux industries et aux ressources canadiennes, nous nous assurons que nos investissements profitent d'abord aux Canadiens et renforcent notre économie nationale. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

La politique « Achetez canadien » a d'abord été annoncée en même temps qu'un ensemble de mesures stratégiques visant à soutenir les travailleurs et les entreprises du Canada dans les secteurs les plus touchés par les droits de douane et les perturbations commerciales venant des États-Unis.

Dans le cadre de cette annonce, le gouvernement s'est engagé à mettre en place le Programme d'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises pour aider les petites et moyennes entreprises canadiennes à accéder aux marchés fédéraux.

