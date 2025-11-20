WUHU, Chine, 20 novembre 2025 /CNW/ - Dans l'univers du design automobile, ce qui touche vraiment les gens, c'est la résonance profonde entre la finesse et la logique. L'équipe mondiale de professionnels hors pair du design de LEPAS s'inspire du léopard et considère la nature comme son principe créatif. Elle transmet la philosophie de marque « Drive Your Elegance » dans tous les détails, forgeant le caractère distinctif de « l'esthétique léopard ».

Le modèle phare de LEPAS : LEPAS L8 (PRNewsfoto/LEPAS)

Design extérieur : La fusion du pouvoir et de l'élégance

« Notre source d'inspiration est le léopard ». L'équipe de conception de LEPAS saisit le rythme calme, le mouvement agile et la posture de chasse ciblée du léopard, transposant ces expressions naturelles de vitesse et de force dans un véhicule. Le regard perçant du léopard devient les feux de position diurnes en forme de V distinctifs, fougueux et précis. La calandre adopte des contours arrondis et complets pour projeter la puissance, tandis que ses détails internes s'appuient sur le savoir-faire en joaillerie, offrant une texture exquise et élégante. Combinés à sa largeur et aux feux arrière intégrés, ces éléments façonnent la silhouette dynamique et gracieuse du LEPAS L8.

Design intérieur : Silhouette sous le signe de la sérénité et du confort

L'intérieur représente l'essence de l'élégance et l'esprit de « l'esthétique léopard ». Inspiré par une silhouette tranquille, l'habitacle enveloppant isole les bruits urbains et crée une atmosphère apaisante. L'écran central en cascade s'écoule comme des courants naturels, prolongeant des lignes visuelles lisses. Un tableau de bord doux et texturé à vagues procure une sensation chaleureuse et apaisante, tandis que des grilles de haut-parleurs à motifs de galets et des accents de pierre flottants s'associent à un éclairage ambiant pour apporter une touche de nature à l'intérieur. Dans cet espace, la technologie et la nature coexistent harmonieusement, créant un sanctuaire mobile moderne, mais poétique.

Conception CMF : Infuser la nature dans l'expérience de conduite

La couleur, le matériau et le savoir-faire (CMF) sont au cœur de « l'esthétique du léopard ». L'équipe a exploré les forêts, les déserts et les glaciers pour former une palette de couleurs naturelles, minimalistes et contemporaines. Les teintes extérieures comme le vert des forêts norvégiennes pour la sérénité, l'érable rouge canadien pour la vitalité et le vert des prés écossais pour la sophistication transmettent des émotions distinctes. À l'intérieur, des matériaux doux et de grande qualité - des tableaux de bord en tissu, des surfaces inspirées des glaciers et des textures délicates ressemblant à la peau - créent chaleur et confort, ce qui permet de sentir la nature.

L'équipe de conception de la LEPAS a peaufiné chaque détail, gravant l'esprit de la marque « Drive Your Elegance » dans le langage de « l'esthétique du léopard ». Avec LEPAS à vos côtés, chaque route ordinaire devient un voyage sous le signe de la confiance, de l'élégance et de l'inspiration.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829209/20251120_182613.jpg

SOURCE LEPAS

PERSONNE-RESSOURCE : Kelvin, [email protected]