Les membres Aéroplan peuvent désormais obtenir des points avec les livraisons d'épicerie et de produits de détail Uber Eats

La livraison d'épicerie et de produits de détail représente le plus récent élargissement du partenariat pluriannuel entre Aéroplan et Uber Canada lancé en 2021

Offre de lancement de 5 fois les points sur la prochaine commande d'épicerie ou de produits de détail d'ici la fin du mois de mai

MONTRÉAL, le 1er mai 2023 /CNW/ - Aéroplan est heureux d'annoncer la plus récente évolution de son partenariat de fidélité avec Uber Canada, offrant aux membres Aéroplan l'occasion d'accumuler encore plus de points lorsqu'ils lient leurs comptes Aéroplan et Uber ou Uber Eats au Canada.

Les membres Aéroplan peuvent désormais obtenir des points avec les livraisons d’épicerie et de produits de détail Uber Eats (Groupe CNW/Air Canada) Logo Air Canada | Uber (Groupe CNW/Air Canada)

À compter du 3 mai, les membres Aéroplan pourront accumuler un point Aéroplan par dollar dépensé en commandes admissibles dans les sections Épicerie ou Commerce de détail passées au moyen de l'application Uber Eats, sans achat minimum requis. Ce lancement propose ainsi une nouvelle façon d'accumuler des points Aéroplan avec des épiceries et des commerces de détail nationaux et régionaux. Les membres pourront également profiter des avantages suivants après la liaison de leurs comptes Aéroplan et Uber ou Uber Eats au Canada :

Offre de lancement : 5 fois les points Aéroplan sur la prochaine commande d'épicerie ou de produits de détail effectuée avec Uber Eats entre le 3 et le 31 mai.

5 fois les points Aéroplan sur la prochaine commande d'épicerie ou de produits de détail effectuée avec Uber Eats entre le 3 et le 31 mai. Nouvelle offre de 250 points-bonis chaque mois : Les membres obtiendront 250 points-bonis Aéroplan en effectuant une course (à l'aéroport ou haut de gamme), une commande de repas de restaurant d'au moins 40 $* et une commande admissible dans les sections Épicerie ou Commerce de détail des applications Uber ou Uber Eats au cours d'un mois civil donné, et ce, chaque mois - un tour du chapeau Uber!

Les membres obtiendront 250 points-bonis Aéroplan en effectuant une course (à l'aéroport ou haut de gamme), une commande de repas de restaurant d'au moins 40 $* et une commande admissible dans les sections Épicerie ou Commerce de détail des applications Uber ou Uber Eats au cours d'un mois civil donné, et ce, chaque mois - un tour du chapeau Uber! Boni pour les nouveaux utilisateurs d'Uber Eats : 1 000 points-bonis Aéroplan lorsque les membres ouvrent leur premier compte Uber Eats et effectuent une première commande admissible dans les sections Restaurants, Commerce de détail ou Épicerie de l'application Uber Eats.

1 000 points-bonis Aéroplan lorsque les membres ouvrent leur premier compte Uber Eats et effectuent une première commande admissible dans les sections Restaurants, Commerce de détail ou Épicerie de l'application Uber Eats. Boni pour les nouveaux utilisateurs d'Uber : 1 000 points-bonis Aéroplan lorsque les membres ouvrent leur premier compte Uber et effectuent une première course admissible avec Uber.

1 000 points-bonis Aéroplan lorsque les membres ouvrent leur premier compte Uber et effectuent une première course admissible avec Uber. Uber cash : Convertissez des points Aéroplan en crédits Uber Cash dans l'application Uber : échangez seulement 3 000 points pour obtenir 25 $, qui peuvent être utilisés pour des commandes Uber ou un abonnement Uber One.

* Au moins 25 $ jusqu'au 1er juin 2023.

« Tout comme Uber est le choix numéro un de nos membres pour les courses et la livraison de repas, nous sommes convaincus qu'ils adoreront l'ajout de la livraison d'épicerie et de produits de détail à notre programme Aéroplan, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et Produits d'Air Canada. Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Uber et de permettre ainsi à nos membres d'accumuler encore plus de points au quotidien. »

« Ensemble, Air Canada et Uber ont encore une fois élevé la barre pour les programmes de fidélité pour les Canadiens partout au pays, a indiqué Klaas Knieriem, directeur général - New Verticals - Uber Eats Canada. Uber Eats est rapidement passée d'une plateforme pour commander vos repas préférés à un guichet unique pour tous vos besoins. Chaque fois que les membres commanderont des produits d'épicerie ou de leur détaillant préféré au moyen d'Uber Eats, ils se rapprocheront désormais de leur prochaine récompense ou aventure excitante - de l'épicerie aux destinations de rêve. »

Les membres Aéroplan profitent de plus en plus du partenariat grandissant du programme avec les populaires applications de covoiturage et de livraison d'Uber. La commande d'épicerie et de produits de détail d'Uber Eats offre d'autres avantages, notamment :

suivi des commandes et possibilité de demander une expérience de livraison sans contact;

possibilité de planifier une commande 24 heures sur 24, jusqu'à 2 jours à l'avance;

possibilité de recevoir sa commande souvent en moins d'une heure;

possibilité de faire livrer des produits provenant des meilleurs épiceries et détaillants partenaires ;

relation individuelle personnalisée à distance avec un livreur et possibilité de communiquer avec celui-ci au moyen de l'application, entre autres pour choisir un produit de remplacement et revoir les quantités.

Comment lier vos comptes Aéroplan et Uber ou Uber Eats au Canada :

Ouvrez l'application Uber ou Uber Eats et touchez le menu dans le coin supérieur gauche. Touchez Paramètres, faites défiler vers le bas, puis touchez Aéroplan dans la section des primes. Touchez Lier les comptes et ouvrez ensuite une session dans votre compte Aéroplan. Une fois les comptes liés, vous commencerez à accumuler des points sur les commandes Uber ou Uber Eats et les commandes d'épicerie admissibles.

Pour en savoir plus sur le partenariat, visitez www.aircanada.com/uber .

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

À propos d'Uber Canada

La mission d'Uber, c'est la création de possibilités grâce aux déplacements. Cofondée en 2010 par l'entrepreneur canadien Garrett Camp, Uber a vu le jour pour résoudre un problème élémentaire : comment commander une course au simple toucher d'un bouton? Plus de 25 milliards de déplacements plus tard, Uber continue de créer des produits pour rapprocher les gens de leur destination. Uber et Uber Eats transforment la manière dont on transporte les personnes, la nourriture et les objets dans les villes et offrent par la même occasion de nouvelles possibilités au monde. Pour en savoir plus, visitez uber.com.

[email protected]; Uber Canada: Keerthana Rang, [email protected]