OTTAWA, ON, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Grâce à des rénovations écoénergétiques et des codes du bâtiment plus ambitieux, nous pouvons créer des centaines de milliers d'emplois durables, offrir une énergie plus abordable à toute la population canadienne et mieux préparer nos collectivités à faire face aux effets des changements climatiques.

L'honorable Jonathan Wilkinson a annoncé aujourd'hui l'octroi de 2,4 millions de dollars du Fonds d'accélération des codes au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard pour l'adoption de paliers de rendement énergétique supérieurs parmi ceux établis dans les codes modèles nationaux de l'énergie de 2020. Ce financement permettra aux agents du bâtiment et aux professionnels de ce secteur d'acquérir les outils et la formation dont ils auront besoin pour assurer le respect des codes du bâtiment provinciaux à mesure que la province adoptera des paliers de rendement énergétique plus élevés.

Le gouvernement fédéral est déterminé à favoriser l'adoption de codes du bâtiment plus ambitieux afin de soutenir le Canada dans ses efforts pour créer un secteur du bâtiment carboneutre et résilient aux changements climatiques d'ici 2050.

« La mise en place de codes du bâtiment plus ambitieux aidera l'Île-du-Prince-Édouard à réduire les émissions de gaz à effet de serre de son secteur du bâtiment tout en créant de bons emplois pour ses résidents. Je suis fier de soutenir ce projet dans le cadre du Fonds d'accélération des codes, et je compte bien favoriser dans l'avenir d'autres possibilités de collaboration entre le gouvernement fédéral et les provinces, les territoires, les municipalités, le secteur de la construction et d'autres parties prenantes pour préparer le patrimoine bâti à un avenir carboneutre. »

« Le Fonds d'accélération des codes aidera le secteur de la construction de l'Île-du-Prince-Édouard à mieux se préparer aux avancées réalisées dans les méthodes de conception et de construction des bâtiments. Nous utiliserons l'aide financière du Fonds pour entreprendre une étude de faisabilité qui cernera les obstacles et les défis que présente l'adoption de paliers de rendement supérieurs ainsi que pour embaucher des agents du bâtiment supplémentaires, qui fourniront de la formation au personnel et aux professionnels sur les modifications apportées aux codes du bâtiment. Grâce à ces fonds, nous visons à adopter des codes du bâtiment qui permettront la construction de bâtiments plus écoénergétiques, ce qui aidera la province à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés dans son cadre pour la carboneutralité (Net Zero Framework). »

« Nous investissons pour aider les collectivités à réduire leurs factures d'énergie et les émissions. Le financement fédéral annoncé aujourd'hui aidera le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard à favoriser l'adoption de codes du bâtiment plus ambitieux pour tous les types de bâtiments, ce qui permettra de fournir de l'énergie plus abordable à tous les habitants de l'île et de bâtir des maisons plus résilientes pour nos enfants et nos petits-enfants. »

Quelques faits

Un deuxième appel de propositions a été lancé dans le cadre du Fonds d'accélération des codes. Les personnes intéressées ont jusqu'au 10 janvier 2025 pour soumettre leurs projets.

Les ménages canadiens dépensent en moyenne 2 200 $ en coûts énergétiques résidentiels. Ces coûts sont nettement plus élevés dans les vieilles maisons mal isolées et ventilées, aux systèmes de climatisation peu efficaces. Il est possible de réduire ces coûts en convertissant ces bâtiments à l'énergie propre.

Les nouvelles constructions doivent être à haut rendement -- c'est-à-dire adopter le palier viable le plus élevé du Code national de l'énergie pour les bâtiments (pour les grands bâtiments) et du Code national du bâtiment (pour les maisons résidentielles et les petits bâtiments) -- et tenir compte du carbone intrinsèque (dans les matériaux de construction).

Les bâtiments sont au troisième rang des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au Canada , et 96 % de leurs émissions proviennent du chauffage (locaux et eau). Les bâtiments résidentiels comptent pour 47 % des émissions du secteur du bâtiment au pays.

, et 96 % de leurs émissions proviennent du chauffage (locaux et eau). Les bâtiments résidentiels comptent pour 47 % des émissions du secteur du bâtiment au pays. Les bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels prennent de l'âge au Canada et auront besoin de rénovations pour devenir plus écoénergétiques.

