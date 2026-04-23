Routes Asia 2026 souligne comment la capitale antique tire parti de son pôle aéronautique pour stimuler la croissance industrielle

XI'AN, Chine, 23 avril 2026 /CNW/ - Routes Asia 2026, le premier et seul événement de développement de l'aviation et des routes en Asie-Pacifique, s'est réuni du 14 au 16 avril à Xi'an sous le thème « Se rassembler à Xi'an pour un avenir partagé ». En tant que plateforme de coopération et d'échange de haut niveau, l'événement a attiré 92 compagnies aériennes, 128 autorités aéroportuaires et 32 organisations gouvernementales et touristiques de 52 pays, dont 77 compagnies aériennes, 80 autorités aéroportuaires et huit organismes gouvernementaux et touristiques de 28 pays asiatiques.

Aéroport international de Xi'an Xianyang (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

Lors de la cérémonie d'ouverture, Airport New City of Xixian New Area a signé des accords de coopération avec CMA CGM Air Cargo, CAMEX Airlines, Georgian Airways et Geosky Airlines pour le lancement officiel de cinq nouvelles routes aériennes internationales tout-cargo.

L'aéroport international de Xi'an Xianyang exploite aujourd'hui 62 routes internationales (et régionales) commerciales, ce qui mène à des liaisons vers huit villes dans cinq pays d'Asie centrale et renforce sa connectivité vers l'ouest.

En 2025, l'aéroport a accueilli 48,536 millions de passagers (1,993 million de passagers internationaux) et 335 000 tonnes de marchandises, avec une capacité de pointe atteignant 61 mouvements par heure.

En parallèle, Xi'an a fait de la chaîne de l'industrie aérospatiale une priorité clé de développement, tirant parti de ses forces dans la production de fusées et de satellites pour construire un ensemble aérospatial commercial de premier plan. La ville accueille aujourd'hui 3 987 entreprises aérospatiales commerciales, un niveau inégalé en Chine, formant un écosystème complet couvrant les moteurs de fusées, la fabrication de satellites, la télémétrie, le suivi et le contrôle et les applications de données, ce qui donne à Xi'an la chaîne industrielle commerciale la plus complète du pays.

Dans sa 15e proposition de plan quinquennal, Xi'an vise à « construire une plaque tournante au service de l'innovation technologique industrielle », en développant des trajectoires de croissance distinctives dans l'aviation civile et l'économie à basse altitude, l'aérospatiale commerciale, les circuits intégrés, les NEV et les nouvelles énergies, tout en créant des produits innovants et compétitifs à l'échelle mondiale.

Après des années de développement stratégique, Xi'an a construit un écosystème industriel groupé centré autour du district de Yanliang (base aéronautique), formant l'un des systèmes industriels les plus complets de Chine.

En mars dernier, Xi'an a lancé un plan d'action triennal visant à renforcer les capacités de soutien des gros avions, visant une production aérienne totale de 150 milliards de yuans (22 milliards USD) d'ici 2027 et une importante flotte d'avions compétitive à l'échelle internationale.

En tant que plaque tournante nationale de l'information électronique, Xi'an a soutenu un écosystème axé sur les semiconducteurs et la photonique. À la fin de 2025, le secteur comptait 233 entreprises de plus que la taille prévue, représentant 15 % de la production industrielle totale comme pilier clé de l'économie de la ville.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2963145/image1.jpg

SOURCE Xi'an Municipal Government

CONTACT : Jie Peng, [email protected], +86-18709184025