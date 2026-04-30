XI'AN, Chine, 30 avril 2026 /CNW/ - Le Dialogue des maires du monde 2026•Xi'an a officiellement donné le coup d'envoi au rassemblement de maires venus de plusieurs pays à Xi'an, en Chine, point de départ de l'ancienne route de la soie. Sous le thème « Point de départ de l'ancienne route de la soie et coexistence harmonieuse : technologie et culture au service du développement urbain durable », l'événement de trois jours combinait tables rondes, expériences culturelles immersives et visites approfondies du site. En amenant les participants sur le devant des opérations de villes intelligentes, des installations de fabrication de pointe et des sites du patrimoine mondial, le programme offre un aperçu direct de la façon dont les technologies numériques refaçonnent la gouvernance urbaine et stimulent la transformation industrielle.

Porte de Yongning, Xi’an (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

Leur visite est allée du complexe Chang'an Cloud, qui abrite le musée des sciences et technologies de Xi'an et la salle d'exposition de l'urbanisme, présentant l'innovation technologique à l'échelle de la ville et la fabrication de technologies dures de pointe, jusqu'au centre commercial Grand Tang, où un artiste déguisé en poète de la dynastie Tang Li Bai s'est lancé dans des improvisations poétiques, offrant un aperçu stylisé de la culture de l'ère Tang en passant par la mise en scène contemporaine.

À Xi'an, l'histoire n'a pas été mise de côté -- elle est tissée dans le rythme quotidien de la ville. Les participants ont visité l'une des murailles les plus grandes et les mieux préservées de la ville de Xi'an, aujourd'hui protégée par des systèmes de surveillance modernes. Plus de 3 000 capteurs et algorithmes alimentés par l'IA suivent l'état des briques individuelles en temps réel, soutenant la préservation de la structure vieille de 1 400 ans.

Au-delà de son patrimoine culturel, Xi'an élargit également sa base industrielle. À l'usine de fabrication intelligente de Geely à Xi'an, 934 robots assemblent les véhicules à intervalles de près d'une minute, avec une production efficace sans aucun éclairage. Les secteurs de la haute technologie de la ville s'étendent également à la photonique et à l'équipement médical, les technologies développées localement atteignant de plus en plus les marchés internationaux.

En tant que ville intérieure, Xi'an a mis à profit l'Express ferroviaire Chine-Europe pour se positionner comme un pôle logistique reliant l'Asie et l'Europe. En 2025, le terminal ferroviaire de Xi'an a traité plus de 6 000 trains de marchandises.

La délégation a également examiné la façon dont les systèmes numériques sont appliqués dans l'infrastructure, les services publics et la production culturelle, en intégrant la technologie moderne dans un environnement urbain historique. L'événement s'est conclu par la publication du Dialogue des maires du monde - Consensus de Xi'an sur le développement urbain de la route de la soie. Pour les participants, Xi'an a illustré comment un point de départ historique de la route de la soie évolue en une plaque tournante active du commerce mondial.

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SOURCE Xi'an Municipal Government

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