Tracer la vision de Xi'an pour 2026 : Favoriser une transformation axée sur l'innovation et un développement de grande qualité en Chine occidentale

XI'AN, Chine, 11 mars 2026 /CNW/ - Alors que la Chine organise ses « Deux sessions » de 2026 et décrit dix orientations clés pour le développement économique national, Xi'an, une ville du centre de la Chine occidentale, s'est stratégiquement alignée sur les priorités nationales et a fixé un objectif de croissance du PIB d'environ 5,5 % pour 2026, en mettant l'accent sur l'accroissement des investissements efficaces, le renforcement de l'économie réelle, l'amélioration des capacités d'innovation et la transformation des modèles de développement urbain.

Gare Guojigang de Xi'an (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

En tant qu'ancienne capitale, Xi'an fait progresser son économie régionale et son évolution urbaine afin de jouer un rôle central dans la nouvelle ère et d'apporter un nouvel élan à des industries telles que les énergies nouvelles et la fabrication automobile à l'échelle mondiale.

En 2026, Xi'an se concentrera sur dix domaines clés pour le développement économique et urbain :

Stimuler la demande intérieure - cibler des investissements en immobilisations de plus de 450 milliards de CNY et promouvoir les échanges de biens de consommation. Renforcer l'économie réelle - investir 120 milliards de CNY dans l'industrie, viser 1,3 billion de CNY en production industrielle et faire progresser les véhicules commerciaux, le photovoltaïque et les véhicules connectés intelligents. Faire progresser l'innovation - atteindre une valeur de contrats technologiques de 520 milliards de CNY et dépasser 3 000 entreprises de haute technologie dépassant le seuil officiel. Transformer le développement urbain - mettre en œuvre 331 projets de rénovation urbaine, y compris la phase III de l'aéroport et le chemin de fer à grande vitesse Xi'an-Shiyan. Approfondir les réformes - promouvoir des politiques propres à chaque zone dans les zones de développement et intégrer des entreprises d'État. Promouvoir le développement culturel - ajouter 50 entreprises culturelles dépassant le seuil officiel. Intégrer le développement urbain et rural - maintenir une production céréalière supérieure à 1,4 million de tonnes. Renforcer la protection écologique - terminer les projets de restauration dans les contreforts nord des monts Qinling. Améliorer les moyens de subsistance des gens - réaliser 39 projets de réinstallation et ajouter 15 000 places pour les étudiants. Assurer la sécurité et la stabilité - atténuer les risques liés à l'immobilier et à la dette.

En 2025, Xi'an a réalisé une croissance économique de grande qualité avec un PIB régional de 1 390,267 milliards de CNY, en hausse de 4,7 %. La valeur ajoutée industrielle a atteint 285,07 milliards de CNY (une augmentation de 6,1 %) et la production industrielle des entreprises dépassant le seuil officiel a dépassé le billion de yuans. Les investissements en immobilisations ont totalisé 453,98 milliards de CNY, les investissements dans le secteur manufacturier de haute technologie ayant augmenté de 15,4 %. Les ventes au détail de Xi'an ont augmenté de 5,3 %, tandis que les arrivées de touristes et les revenus connexes ont augmenté de 6,7 % et 7,1 %, respectivement. Le total des importations et des exportations a atteint 498,79 milliards de CNY en 2025, en hausse de 21,1 %, le China-Europe Railway Express (Xi'an) effectuant 6 037 trajets, soit une augmentation également de 21,1 %.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2930361/1.jpg

