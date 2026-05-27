OTTAWA, ON, le 27 mai 2026 /CNW/ - Davie, entreprise québécoise, et Kraken Technology Group (Kraken), société britannique, annoncent aujourd'hui une collaboration stratégique qui permettra d'implanter au Canada la production, l'intégration et le développement des solutions autonomes de pointe de Kraken.

Dans le cadre de cette collaboration, Davie assurera la production, l'intégration et le développement des navires de surface sans équipage avancés de Kraken, ainsi que de ses systèmes maritimes autonomes de nouvelle génération.

K3 Scout (Groupe CNW/Davie) K3 Scout (Groupe CNW/Davie)

L'entente prévoit également un cadre de collaboration permettant de combiner les technologies uniques de Kraken avec l'empreinte industrielle transatlantique inégalée de Davie et de ses sociétés affiliées, qui s'étend au Canada, à la Finlande et aux États-Unis.

Cette annonce survient alors que les gouvernements occidentaux accordent une priorité croissante aux capacités maritimes autonomes et appuyées par l'intelligence artificielle afin de renforcer leur capacité industrielle souveraine et d'accélérer la modernisation de leurs forces navales.

Philip Burns-O'Brien, Vice-président principal, Développement commercial, Chantier Davie, a déclaré : « Cette collaboration marque une étape importante dans notre évolution en tant que leader industriel maritime de nouvelle génération. L'avenir de la sécurité maritime reposera sur une intégration harmonieuse de navires avec équipage et de navires autonomes, capables d'opérer sur de longues distances dans les environnements les plus contestés. Kraken apporte des technologies de navires autonomes de calibre mondial, Davie, pour sa part, offre l'envergure, des infrastructures de pointe et une expertise reconnue pour livrer, dans le respect des échéanciers et des budgets, des navires essentiels aux missions. »

James Davies, Chef de la direction, Chantier Davie, a déclaré : « Cette annonce s'inscrit dans notre stratégie visant à conjuguer innovation de nouvelle génération et capacité industrielle robuste. Dans une nouvelle ère de concurrence maritime, les navires autonomes seront aussi essentiels que les navires avec équipage. Les gouvernements ont besoin de partenaires de confiance comme Davie et Kraken pour livrer rapidement, et à grande échelle, les technologies autonomes les plus avancées. La Stratégie nationale de construction navale a jeté des bases solides; il revient maintenant au Canada et à ses alliés de s'appuyer sur celles-ci pour rétablir la puissance maritime occidentale. »

Lindsey Kettel, Présidente, Chantier Davie, a déclaré : « En combinant des technologies de pointe à l'expertise industrielle canadienne, cette collaboration illustre parfaitement l'application du cadre « Construire, collaborer et acheter » du gouvernement canadien. En alliant les systèmes autonomes avancés de Kraken et l'envergure, la capacité et l'expertise de Davie en construction navale, nous pouvons positionner le Canada comme un chef de file mondial dans le domaine maritime autonome, tout en renforçant le rôle central du Québec au cœur de l'industrie navale canadienne. »

Mal Crease, PDG de Kraken Technology Group, a déclaré : « Ce partenariat avec Davie représente une occasion importante pour nous de poursuivre l'expansion de notre présence en Amérique du Nord. La capacité d'accélérer la production et le déploiement de nos plateformes modulaires, évolutives et éprouvées nous permettra de répondre aux besoins de nos clients dans les domaines de la défense, de la sécurité et du commerce. Allier innovation et capacité industrielle est essentiel pour l'avenir de notre sécurité en mer, et nous sommes impatients de concrétiser cette vision avec Davie. »

À propos de Davie

Situé au Québec, au Canada, depuis 1825, Davie est un concepteur et un constructeur de classe mondiale de navires spécialisés et essentiels, tels que des brise-glaces, des traversiers et des navires de guerre, destinés à des clients gouvernementaux et commerciaux. Davie est devenu un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada le 4 avril 2023. Cet accord historique porte la conception et la construction des plus grands navires jamais construits au Canada pour la navigation dans les glaces, dotés des technologies les plus avancées. Davie fait partie d'Inocea, un groupe mondial de construction navale qui exploite cinq grands chantiers navals au Canada, aux États-Unis et en Finlande. Ensemble, ces installations constituent l'une des plus importantes capacités indépendantes de construction navale dans le monde occidental. Pour en savoir plus, consultez davie.ca, helsinkishipyard.fi et gulfcopper.com.

À propos de Kraken

Avec une histoire et un ADN uniques dans la course au large, Kraken Technology Group a été fondé en 2020 afin de répondre au besoin croissant de capacités de défense maritime modulaires, évolutives et abordables. Entreprise britannique, Kraken s'est développée à l'international et produit et exporte désormais ses plateformes éprouvées vers des pays de l'OTAN à travers le monde. La gamme actuelle de Kraken comprend les navires de surface sans équipage K3 SCOUT, K5 KRAKEN et K7 SABRE, ainsi que la plateforme de surface et sous-surface sans équipage K4 MANTA. Les installations de Kraken sont chacune capables de produire jusqu'à 1 000 unités par an afin de soutenir les besoins maritimes alliés.

SOURCE Davie

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