SAULT STE. MARIE, ON, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Davie a franchi aujourd'hui une étape majeure avec le laminage d'acier fabriqué au Canada destiné au brise-glace Polaire Max, réalisé aux installations d'Algoma Steel à Sault Ste. Marie. Les premières plaques d'acier seront expédiées à Lévis au cours des prochaines semaines, où la construction du navire débutera sous peu.

Cette étape historique souligne l'engagement de Davie à utiliser du contenu canadien et à bâtir une chaîne d'approvisionnement nationale résiliente en construction navale. Elle s'appuie sur plusieurs années de planification et de collaboration. Depuis 2022, Davie travaille avec Algoma Steel, Stigterstaal Canada, l'Université du Québec à Chicoutimi et d'autres partenaires de l'industrie au pays pour sécuriser des solutions d'acier d'origine canadienne pour le programme Polaire Max et pour la prochaine génération de navires complexes du Canada.

Attribué à Davie en mars 2025 dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le Polaire Max comptera, au moment de sa livraison en 2030, parmi les brise-glaces lourds conventionnels les plus puissants et les plus avancés au monde. Une fois en service, il renforcera de façon significative la capacité de la Garde côtière canadienne à assurer la sécurité de l'Arctique en toutes saisons, notamment en augmentant la capacité de déglaçage, en améliorant l'intervention d'urgence en mer, en soutenant la recherche scientifique dans l'Arctique et en facilitant le transport sécuritaire des biens et des services vers les communautés nordiques.

Ce partenariat entre Davie et Algoma s'inscrit dans le cadre de la Politique des retombées industrielles et technologiques et à la nouvelle Politique « Achetez canadien », réaffirmant l'engagement de Davie à générer des retombées économiques dans tout le pays. Il contribue également à une chaîne d'approvisionnement nationale plus forte, portée par l'expertise, l'innovation et le talent d'ici.

« Davie est fier de livrer le brise-glace le plus avancé au monde, soutenu par la solide base manufacturière canadienne. Notre collaboration avec Algoma place l'acier canadien au cœur de la capacité de construction navale de Davie, renforçant ainsi l'écosystème de la construction navale et soutenant des emplois spécialisés au Québec et en Ontario. »

James Davies, Chef de la direction, Davie

« Algoma Steel est fière de fournir de l'acier fabriqué au Canada pour des programmes qui comptent pour les Canadiens, notamment dans les domaines de la construction navale et de la défense. Ce partenariat soutient des emplois spécialisés en Ontario et renforce la capacité industrielle dont le Canada a besoin pour construire et entretenir des actifs essentiels pour l'avenir. »

Rajat Marwah, chef de la direction, Algoma Steel

« Le début de la production d'acier canadien pour le Polaire Max démontre comment notre approche "Achetez canadien" renforce notre industrie, soutient des emplois de qualité et permet de développer ici même une capacité de calibre mondial. Le partenariat entre Davie et Algoma est un modèle d'innovation et de collaboration qui contribue à la force et à la compétitivité de l'économie canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie

« Davie, Algoma et d'autres partenaires partout au pays font progresser la Stratégie nationale de construction navale en veillant à ce que la prochaine génération de la flotte maritime soit produite à partir d'une base industrielle solide et entièrement canadienne. Utiliser de l'acier fabriqué au Canada est fondamental aux principaux projets de construction navale et renforce la capacité manufacturière du pays, améliore la résilience des chaînes d'approvisionnement et soutient des emplois de grande qualité partout au Canada. »

L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Algoma Steel est un pilier du nord de l'Ontario, et des partenariats comme celui-ci permettent d'utiliser davantage d'acier ontarien pour soutenir des projets nationaux d'envergure. C'est synonyme d'emplois bien rémunérés, de communautés plus fortes et d'une capacité industrielle ontarienne qui soutient la croissance à long terme du Canada. »

L'honorable George Pirie, ministre ontarien du Développement économique et de la croissance du Nord

« L'étape franchie aujourd'hui est une excellente nouvelle pour Sault Ste. Marie et pour le Canada. Que de l'acier produit localement joue un rôle clé dans la construction du brise-glace le plus avancé au monde en est la preuve à l'égard de nos travailleurs, de notre industrie et de l'engagement du Canada à bâtir des actifs stratégiques ici même au pays. Je suis fier de voir Algoma et Davie travailler ensemble pour renforcer notre économie et nos capacités dans l'Arctique. »

Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie

À propos de Davie

Situé au Québec, au Canada, depuis 1825, Davie est un concepteur et un constructeur de classe mondiale de navires spécialisés et essentiels, tels que des brise-glaces, des traversiers et des navires de guerre, destinés à des clients gouvernementaux et commerciaux. Davie est devenu un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada le 4 avril 2023. Cet accord historique porte sur la conception et la construction des navires naviguant dans les glaces les plus grands et les plus avancés sur le plan technologique jamais construits au Canada. L'enveloppe initiale de 8,5 milliards de dollars comprend sept brise-glaces lourds et deux grands traversiers à propulsion hybride. En novembre 2023, Davie a acquis le chantier naval d'Helsinki, le leader mondial de la construction de brise-glaces. En décembre 2025, Gulf Copper est également venu s'ajouter au Groupe. Pour en savoir plus, consultez les sites Web davie.ca et helsinkishipyard.fi.

