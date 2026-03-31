LÉVIS, QC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont conviés à assister à une annonce importante qui se tiendra au chantier Davie, à Lévis, en présence de l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, de Samuel Poulin, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de l'honorable George Pirie, ministre du Développement et de la croissance économique du Nord (gouvernement de l'Ontario), ainsi que de l'honorable Steven Blaney, maire de Lévis.

Les médias souhaitant participer à cet événement sont priés de confirmer leur présence auprès de Catherine W. Audet à l'adresse courriel suivante : [email protected].

Date 31 mars 2026 Heure Début de l'événement : 9 h Arrivée des médias : à compter de 8 h 20 Lieu Chantier Davie à Lévis Adresse 22, rue George-D.-Davie, Lévis (Québec) G6V 0K4

Information à l'intention des médias :

Les médias sont priés d'arriver au moins 30 minutes avant l'annonce afin de procéder à l'inscription.

L'événement pourra être suivi en direct à partir du lien suivant : https://vimeo.com/event/5836905

SOURCE Davie

Coordonnées de la personne-ressource : Catherine W. Audet, Directrice, Affaires publiques, +1 418 573-4985, [email protected]