LÉVIS, QC, le 20 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Davie marque une étape historique pour l'industrie canadienne de la construction navale avec le début officiel de la construction du brise-glace Polaire Max, un navire qui, une fois livré en 2030, redéfinira les capacités du Canada dans l'Arctique.

Le Polaire Max sera construit dans le cadre d'une collaboration industrielle unique entre des installations sous contrôle canadien situées à Helsinki, en Finlande, et à Lévis, au Canada. La construction de la coque du Polaire Max commencera au chantier naval d'Helsinki de Davie, qui a construit 100 % des brise-glaces complexes moyens et lourds livrés par la Finlande au cours des 25 dernières années1.

La majeure partie des travaux sur le Polaire Max, y compris sa livraison à la Garde côtière canadienne, sera effectuée dans les installations de Davie à Lévis, actuellement en cours de modernisation pour une valeur de 840 millions de dollars. Cette initiative offrira au Canada une capacité durable de conception et de construction de navires complexes pour de programmes arctiques actuels et futurs. La stratégie de construction hybride permettra de devancer de plusieurs années la date de livraison du navire par rapport au calendrier initial. Elle accélèrera également la création d'emplois et le transfert de savoir-faire au Canada, tout en stimulant la croissance économique à travers la chaîne d'approvisionnement maritime canadienne.

Le Polaire Max établit une nouvelle norme en matière d'approvisionnement dans le secteur de la construction navale au Canada, une approche intelligente qui procurera des avantages économiques et stratégiques importants au Québec et au Canada. Voici quelques caractéristiques notables :

Rapidité : la construction commencera seulement cinq mois après la signature du contrat.

: la construction commencera seulement cinq mois après la signature du contrat. Discipline : les modalités du contrat à prix fixe contribuent au respect des délais de livraison et à des avantages financiers.

: les modalités du contrat à prix fixe contribuent au respect des délais de livraison et à des avantages financiers. Essor de l'industrie : 200 millions de dollars seront investis dans les petites et moyennes entreprises canadiennes, tout au long de la chaîne d'approvisionnement du Polaire Max .

: 200 millions de dollars seront investis dans les petites et moyennes entreprises canadiennes, tout au long de la chaîne d'approvisionnement du . Emplois au Québec : la création de milliers d'emplois à forte valeur ajoutée à Lévis, dans l'ensemble de la province et dans tout le secteur maritime canadien sera accélérée.

la création de milliers d'emplois à forte valeur ajoutée à Lévis, dans l'ensemble de la province et dans tout le secteur maritime canadien sera accélérée. Nouveaux partenaires : Le Groupe ALMACO, une filiale fièrement canadienne du groupe ALMACO, livrera un important contrat d'équipement pour le Polaire Max . Cette collaboration permettra de créer des emplois, de renforcer les capacités industrielles et d'implanter au Québec la première usine de cabines modulaires au Canada .

Le Groupe ALMACO, une filiale fièrement canadienne du groupe ALMACO, livrera un important contrat d'équipement pour le . Cette collaboration permettra de créer des emplois, de renforcer les capacités industrielles et d'implanter au Québec la première usine de cabines modulaires au . Transfert de connaissances : l'échange de main-d'œuvre et d'expertise avec le chantier naval d' Helsinki renforcera directement les futurs projets de la Stratégie nationale de Construction navale.



1 Dans ce contexte, il s'agit de brise-glaces capables de naviguer à une vitesse d'au moins 3 nœuds dans une glace plate de 1,5 mètre d'épaisseur, et conçus pour fonctionner dans des conditions hivernales de -30 degrés Celsius ou moins.

« La cérémonie de découpe de l'acier qui a lieu aujourd'hui marque plus que le début de la construction d'un navire très spécial : c'est le début d'un nouveau chapitre du leadership canadien dans l'Arctique », a déclaré James Davies, Chef de la direction de Davie. « Le Polaire Max illustre comment des alliés de confiance peuvent collaborer pour réaliser des projets stratégiquement essentiels au moment où ils sont le plus nécessaires. Nous tenons à remercier les gouvernements du Canada et du Québec pour leur vision, et nous sommes déterminés à livrer ce navire dans le respect des délais et du budget. »

« Davie est idéalement positionné pour livrer un navire aussi avancé et stratégiquement important que le Polaire Max », a déclaré Alex Vicefield, Président et Chef de la direction d'Inocea, la société mère de Davie. « Grâce à notre présence mondiale, qui comprend notre chantier de Lévis, bientôt modernisé, et le chantier naval d'Helsinki, reconnu internationalement, nous combinons la meilleure expertise mondiale en construction de navires polaires avec la force, les compétences et l'esprit de Davie unique incarnés par notre main-d'œuvre canadienne. »

Une solution canadienne en matière de construction navale qui aura une incidence mondiale

Le brise-glace Polaire Max est un excellent exemple de ce qui peut être accompli dans le cadre du Pacte de collaboration sur les brise-glaces (Pacte ICE) -- une initiative trilatérale entre le Canada, la Finlande et les États-Unis pour concevoir et construire des brise-glaces arctiques et polaires -- et sera le premier brise-glace polaire construit en collaboration entre l'Europe et l'Amérique du Nord.

Le Polaire Max est un brise-glace lourd prêt pour la production, conçu pour fonctionner dans certaines des conditions les plus difficiles au monde. Il contribuera à la souveraineté du Canada dans l'Arctique, à des missions scientifiques essentielles, à la protection de l'environnement et à la sécurité maritime.

« Face à un monde de plus en plus complexe, le nouveau gouvernement du Canada prend les mesures qui s'imposent en réinvestissant dans le renouvellement de la flotte de brise-glaces de la Garde côtière canadienne. Avec la Stratégie nationale de construction navale, nous transformons la façon dont nous obtenons l'équipement et les infrastructures maritimes essentiels, au profit des générations futures de Canadiens et de Canadiennes. En collaboration avec des partenaires comme Chantier Davie et d'autres chefs de file de l'industrie, nous dotons la Garde côtière canadienne de navires modernes et de technologies de pointe qui permettront de renforcer notre souveraineté dans l'Arctique et de stimuler l'économie canadienne pendant des décennies. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« Le début des travaux aujourd'hui représente une étape importante pour défendre la souveraineté du Canada dans l'Arctique. Le projet Polaire Max fournira à la Garde côtière canadienne des navires de pointe tout en renforçant l'expertise nationale en matière de construction navale ainsi que les relations qui nous unissent à la Finlande et au reste de l'Europe dans les domaines de l'économie et de la sécurité. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« La construction du nouveau brise-glace polaire canadien marque une étape historique dans le renforcement de notre présence dans l'Arctique, la protection de nos océans et le soutien aux communautés qui en dépendent. Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, nous construisons la prochaine génération de navires de la Garde côtière canadienne et réunissons l'innovation canadienne et l'expertise internationale. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

« La Stratégie nationale de construction navale favorise la collaboration afin de renforcer la sécurité du Canada dans l'Arctique, de doter la Garde côtière canadienne de nouveaux brise-glaces et de former une main-d'œuvre qualifiée au pays. Comme la construction du brise-glace Polaire Max est maintenant entamée, le projet permettra de développer les compétences et l'expertise des travailleurs canadiens au fil de son avancement. Grâce à cette collaboration internationale, nos travailleurs pourront apprendre des pratiques exemplaires et des méthodes modernes qui viendront renforcer l'industrie canadienne de la construction navale pour les années à venir. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« Le leadership de Davie dans le cadre du projet Polaire Max est un puissant moteur de croissance économique pour le Québec. Cette initiative crée des emplois à forte valeur ajoutée, tout en positionnant le Québec comme une plaque tournante dans la construction navale et en reflétant l'importance stratégique que nous accordons à l'Arctique au 21e siècle. »

Christopher Skeete,

Ministre délégué à l'Économie, Gouvernement du Québec

À propos de Davie

Situé à Québec, au Canada, depuis 1825, Davie est un concepteur et un constructeur de renommée mondiale de navires spécialisés et essentiels, tels que des brise-glaces, des navires de guerre et des traversiers, pour des clients gouvernementaux et commerciaux. Davie est devenu un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada le 4 avril 2023. Cet accord historique porte sur la conception et la construction de navires à la fine pointe de la technologie, les plus grands jamais construits au Canada et pour le Canada. Le montant initial de 8,5 milliards de dollars comprend sept brise-glaces lourds et deux grands traversiers à propulsion hybride. Davie fait partie du Groupe Davie, qui a acquis en novembre 2023 le chantier naval finlandais d'Helsinki, chef de file mondial dans la conception et la construction de brise-glaces. Pour en savoir plus, consultez les sites Web davie.ca et helsinkishipyard.fi.

