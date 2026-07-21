Davie Autonomous voit le jour en Ontario

Davie évalue plusieurs sites en Ontario pour la production de NSSE dans le cadre d'une stratégie manufacturière pancanadienne.

OTTAWA, ON, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Davie annonce la création de Davie Autonomous Inc., une entreprise établie en Ontario qui fabriquera et intégrera au Canada des véhicules et des systèmes maritimes autonomes et sans équipage.

Dans un premier temps, Davie Autonomous concentrera ses activités sur des navires de surface sans équipage (NSSE) en matériaux composites avancés développés en collaboration avec Kraken Technology Group. En mai dernier, Davie a annoncé un partenariat stratégique visant à établir au Canada la production des solutions autonomes de pointe de Kraken.

Un récent financement de série B de 175 millions de dollars américains a porté la valorisation de Kraken à 1 milliard de dollars américains, faisant de l'entreprise l'une des plus récentes « licornes » du secteur de la défense. Cette ronde de financement a réuni plusieurs investisseurs institutionnels et stratégiques, dont le Fonds d'innovation de l'OTAN, la British Business Bank et Inocea Group, société mère de Davie.

Davie évalue actuellement plusieurs sites en Ontario en vue d'y établir un réseau de production dans le cadre d'une stratégie manufacturière pancanadienne. Des échanges sont déjà bien amorcés avec plusieurs partenaires potentiels. Cette initiative combinera les forces de l'Ontario en fabrication avancée, en matériaux composites, en robotique et en automatisation à l'expertise de Davie en construction navale, en intégration de systèmes et dans le domaine maritime, en s'appuyant sur un réseau de fournisseurs à l'échelle du pays.

Lindsey Kettel, présidente de Davie : « Davie Autonomous réunit le meilleur du savoir-faire canadien en construction navale, en fabrication avancée et en technologie afin de permettre au Canada de développer de nouvelles capacités dans un secteur en pleine croissance. Cet investissement pancanadien créera des emplois hautement qualifiés tout en renforçant la position du Canada dans le domaine des solutions maritimes autonomes. »

La nouvelle entreprise contribuera également à renforcer l'expertise canadienne dans les technologies nécessaires au déploiement de systèmes maritimes autonomes. Ces capacités pourront notamment être mises à profit pour la surveillance, la recherche et le sauvetage, la sécurité côtière, la protection des infrastructures essentielles et les opérations de défense.

L'initiative devrait générer de nombreux emplois à forte valeur ajoutée, renforcer les capacités de production de l'industrie canadienne de la défense et favoriser l'intégration d'entreprises canadiennes aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

À propos de Davie Autonomous

Davie Autonomous est une entreprise de technologie maritime établie en Ontario par Davie afin de produire et d'intégrer au Canada des navires et des systèmes maritimes autonomes et sans équipage destinés aux marchés canadien et internationaux.

SOURCE Chantier Davie Canada Inc.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Catherine W Audet, Directrice, Affaires publiques, Davie, [email protected], +1 418 573-4985