Davie amorce la construction du Polar Max à Lévis, générant des emplois et des retombées industrielles au Québec et au Canada

LÉVIS, QC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Davie est fier d'annoncer le début de la construction du Polaire Max, le brise-glace polaire de nouvelle génération du Canada, à son chantier naval de Lévis. Le début des travaux marque une étape déterminante dans la livraison du prochain brise-glace polaire du pays et s'inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN).

À son entrée en service, prévue en 2030, le Polaire Max figurera parmi les brise-glaces lourds conventionnels les plus puissants au monde. Il permettra à la Garde côtière canadienne d'assurer une présence continue dans l'Arctique, tout au long de l'année, afin de soutenir les opérations de souveraineté, la recherche scientifique, la protection de l'environnement et le ravitaillement essentiel des communautés nordiques, dans des conditions maritimes parmi les plus exigeantes de la planète.

Les travaux de construction ont débuté à Lévis et sont maintenant en cours. Cette phase du projet s'accompagne de la croissance progressive de la main-d'œuvre de Davie et devrait générer plus d'un millier d'emplois à forte valeur ajoutée à Lévis, ailleurs au Québec et dans l'ensemble de l'industrie maritime canadienne. Des centaines de postes spécialisés seront pourvus directement au chantier au cours de cette phase des travaux.

Des entreprises canadiennes participent au programme Polaire Max dans le cadre du vaste réseau national de fournisseurs de Davie. La chaîne d'approvisionnement était déjà mobilisée avant le lancement officiel des travaux à Lévis. Parmi les entreprises déjà engagées figurent Algoma Steel (Ontario), qui a produit l'acier canadien utilisé pour la fabrication de la superstructure du navire; Hawboldt Industries (Nouvelle-Écosse), fournisseur d'équipements maritimes spécialisés; Échafauds Plus (Québec), responsable de l'accès sécuritaire à la superstructure et de sa protection contre les intempéries; ainsi que Gregg's Marine Interiors (Colombie-Britannique), qui appuie le Groupe ALMACO Inc. (Québec) dans l'assemblage des cabines modèles présentées lors de l'événement d'aujourd'hui. Ces entreprises s'ajoutent à de nombreuses firmes canadiennes spécialisées en soutien technique, en distribution et en logistique, contribuant à la création et au maintien d'emplois partout au pays.

Davie a également pris l'engagement d'investir plus de 200 millions de dollars auprès de petites et moyennes entreprises canadiennes. Ces investissements visent à renforcer les capacités industrielles nationales et à accroître le potentiel d'exportation du secteur canadien de la construction navale. Annoncée en 2025, cette stratégie d'investissement est étroitement alignée sur la Stratégie industrielle de défense du Canada de 2026, axée sur le renforcement de la capacité industrielle nationale et la compétitivité du Canada à l'échelle internationale.

Attribué à Davie en mars 2025 dans le cadre d'un contrat à prix fixe, le Polaire Max progresse à un rythme inédit dans la construction navale canadienne récente, grâce à une collaboration étroite entre Davie, le chantier naval d'Helsinki et la Garde côtière canadienne. La construction est menée simultanément au Canada et en Finlande, ce qui permettra de réduire de plusieurs années les délais de livraison, tout en soutenant l'expansion de la main-d'œuvre canadienne en construction navale et en assurant une participation durable de l'industrie canadienne tout au long du projet, dans le cadre de la SNCN.

Cette collaboration favorise également un important échange de savoir-faire entre les équipes canadiennes et finlandaises. Plus d'une cinquantaine d'employés participent déjà à des rotations entre les deux pays, contribuant à renforcer l'expertise qui appuiera les futurs programmes de la SNCN. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du ICE Pacte, une initiative qui vise à renforcer la coopération entre nations alliées afin de soutenir le développement des capacités industrielles en construction navale.

Citations

« Le lancement de la construction du Polaire Max à Lévis marque une nouvelle étape importante dans un projet qui progresse déjà à un rythme exceptionnel. Le Polaire Max démontre ce que peuvent accomplir des alliés de confiance lorsqu'ils unissent leurs efforts pour livrer des projets stratégiques essentiels au moment où ils sont le plus nécessaires. Nous sommes fiers de voir les travaux avancer au Canada, où ce programme contribuera à renforcer la capacité de construction navale, tout en permettant de livrer ce navire dans les délais et le budget prévus. »

James Davies, Chef de la direction, Davie

« Le Polaire Max est bien plus qu'un navire : il constitue un véritable moteur pour rebâtir des capacités stratégiques de construction navale au Canada et dans l'ensemble du monde occidental. Avec l'avancement des travaux à Lévis, ce programme démontre comment la collaboration industrielle entre alliés de confiance peut accélérer la livraison, renforcer les capacités souveraines et créer une valeur économique et stratégique durable. »

Alex Vicefield, Président et Chef de la direction, Inocea

« Le lancement de la construction du Polaire Max à Lévis marque le début d'une nouvelle ère pour Davie, porté par la force et le savoir-faire de notre main-d'œuvre. Ce sont nos employées et employés qui rendent possible un projet de cette ampleur, grâce à leur expertise et à leur engagement. Le Polaire Max offre à nos équipes l'occasion de construire un navire d'importance nationale tout en contribuant à la création d'emplois durables et de grande qualité, ainsi qu'à des carrières à long terme dans la construction navale canadienne. »

Lindsey Kettel, Présidente, Davie

« Cette étape importante franchie aujourd'hui au Québec représente une avancée majeure pour l'industrie de la construction navale au Canada et pour notre avenir maritime. Le début de la construction du Polaire Max démontre ce qu'il est possible de réaliser grâce à une collaboration solide entre le gouvernement et l'industrie. Ce projet créera de bons emplois ici, au Québec, tout en dotant la Garde côtière canadienne des capacités dont elle a besoin pour opérer dans l'Arctique tout au long de l'année. »

Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« Le jalon atteint aujourd'hui au chantier Davie témoigne de la capacité du Canada de construire des navires de calibre mondial et de créer des emplois de qualité à long terme pour la population. Les travaux de construction du brise-glace polaire se poursuivent et promettent de renforcer les capacités du Canada dans l'Arctique, de soutenir nos priorités en matière de défense, et de stimuler la croissance économique. En plus de contribuer à l'établissement d'une industrie de la construction navale robuste et concurrentielle, ce projet entraîne la création d'emplois de grande qualité et donne lieu à des occasions pour le secteur maritime du Québec et d'ailleurs au Canada. »

Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le gouvernement du Québec est fier d'avoir soutenu Davie dans son rôle de partenaire stratégique au sein de la Stratégie nationale de construction navale. Le lancement des travaux de construction à Lévis est une grande source de fierté et un signal fort de la vigueur économique du Québec, rendu possible notamment grâce au travail remarquable du député de Lévis, Bernard Drainville. Ce projet met en valeur l'expertise de nos travailleuses et travailleurs ainsi que la solidité de notre savoir-faire industriel. Il générera des retombées économiques importantes pour la région tout en inspirant la prochaine génération à se tourner vers les métiers spécialisés et la fabrication de pointe. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Le lancement des activités de construction à Lévis est une excellente nouvelle pour la ville. Le Polaire Max apportera une activité économique soutenue, des emplois de qualité et des perspectives à long terme pour notre communauté. Lévis est fière de jouer un rôle de premier plan dans la construction d'un navire qui servira le Canada et mettra en valeur notre expertise sur la scène internationale. »

Steven Blaney, maire de Lévis

« Il s'agit d'un moment charnière pour la Garde côtière, alors que nous modernisons notre flotte et renforçons notre partenariat avec la Défense nationale afin de protéger l'Arctique canadien et d'affirmer notre souveraineté. L'étape franchie aujourd'hui marque des progrès concrets dans la construction du brise-glace Polaire Max, un actif essentiel qui appuiera les opérations de déglaçage, l'escorte des navires et la navigation sécuritaire dans le Nord canadien. »

Kevin Brosseau, commissaire de la Garde côtière canadienne

À propose de Davie



Situé au Québec, au Canada, depuis 1825, Davie est un concepteur et un constructeur de classe mondiale de navires spécialisés et essentiels, tels que des brise-glaces, des traversiers et des navires de guerre, destinés à des clients gouvernementaux et commerciaux. Davie est devenu un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada le 4 avril 2023. Cet accord historique porte la conception et la construction des plus grands navires jamais construits au Canada pour la navigation dans les glaces, dotés des technologies les plus avancées. L'enveloppe initiale de 8,5 milliards de dollars comprend sept brise-glaces lourds et deux grands traversiers à propulsion hybride. Davie fait partie d'Inocea, un groupe mondial de construction navale qui exploite cinq grands chantiers navals au Canada, aux États-Unis et en Finlande. Ensemble, ces installations constituent l'une des plus importantes capacités indépendantes de construction navale dans le monde occidental. Pour en savoir plus, consultez davie.ca, helsinkishipyard.fi et gulfcopper.com.

SOURCE Chantier Davie Canada Inc.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Catherine W Audet, Directrice, Affaires publiques, Davie, [email protected], +1 418 573-4985