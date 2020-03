David Mildenberger promu au poste de vice-président, Ontario et Est du Canada

TORONTO, le 16 mars 2020 /CNW/ - Les Services aux concessionnaires Sym-Tech sont heureux d'annoncer la promotion de David Mildenberger au poste de vice-président, Ontario et Est du Canada.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, David sera responsable d'établir et d'atteindre les objectifs relatifs aux ventes et à l'acquisition de nouvelles affaires, et de gérer l'équipe sur le terrain affectée au Nord de l'Ontario, au Grand Toronto et à Terre-Neuve.

En tant que professionnel compétent dans le domaine de l'automobile, David compte près de 30 années d'expérience dans différents services en concession et en F et A relatifs au marché secondaire. Il nous offre sa grande expertise à diriger la planification et l'exécution stratégiques, à accroître les ventes et à constituer des équipes performantes et hautement engagées.

Chez Sym-Tech, David s'est démarqué quant à son rendement remarquable en matière de F et A pour nos concessionnaires et nos groupes de concessionnaires. Il s'est joint à l'entreprise en 2012, où il a débuté en tant que spécialiste en F et A, avant de gravir plusieurs échelons de direction, notamment en occupant les postes de gestionnaire régional et de directeur régional de l'Est du Canada. Dans le cadre de ses fonctions, il était responsable de la supervision de la croissance des concessionnaires dans l'Est du Canada, en veillant à proposer des idées uniques, des recommandations et des outils efficaces propices à l'augmentation des activités de nos concessionnaires partenaires.

Avant sa venue chez Sym-Tech, David a gravi plusieurs échelons à des postes de direction du secteur de la vente au détail d'automobiles, jusqu'à devenir concessionnaire en titre chez Kia of Cornwall pendant 10 ans. David a aussi occupé le poste de directeur régional chez Ontario Auto Dealer Services pendant huit ans.

David est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires/commercialisation automobile de l'Université Northwood (Michigan), et récipiendaire d'une bourse d'études General Motors de l'Institut canadien de l'automobile.

Télécharger l'annonce officielle ici : « David Mildenberger promu au poste de vice-président, Ontario et Est du Canada ».

SOURCE Sym-Tech Dealer Services

Renseignements: Rachael Ramos, Communications Manager, Sym-Tech Dealer Services | [email protected] | 905-889-5390, x 2526

