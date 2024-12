TORONTO, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Alana Kalloo, Chef du personnel et du Centre de Performance chez Sym-Tech services aux concessionnaires, une compagnie Amynta, a été nommée Championne de la diversité 2024 par Automotive News Canada. Alana est mise en lumière dans une section spéciale du numéro du 16 décembre 2024 de Automotive News Canada.

Chef du personnel et du Centre de Performance, Alana Kalloo (Groupe CNW/Sym-Tech Dealer Services)

Pour la troisième année, le programme des Champions de la diversité dans l'automobile reconnaît les cadres qui démontrent un engagement exceptionnel envers l'amélioration de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) au sein de leurs organisations et de leurs communautés.

Alana Kalloo compte plus de 25 ans d'expérience en ressources humaines et en formation, dont 8 années au sein de Sym-Tech services aux concessionnaires. En tant que Chef du personnel et du Centre de Performance, elle a joué un rôle clé dans la promotion d'une culture inclusive et équitable. Sous sa direction, l'équipe de direction de Sym-Tech est désormais composée à 53 pour cent de femmes, un exemple inspirant pour l'industrie automobile. Son engagement s'étend également au-delà du milieu de travail, grâce à des partenariats avec des organisations qui promeuvent l'équité et l'inclusion partout au Canada.

« La vision d'Alana et son dévouement à créer un milieu de travail inclusif ont transformé notre organisation », a déclaré Derek Sloan, président de Sym-Tech services aux concessionnaires, une compagnie Amynta. « Son leadership incarne les valeurs que nous aspirons à respecter au quotidien. Nous sommes extrêmement fiers de cette reconnaissance bien méritée comme Championne de la diversité. »

Les Champions de la diversité 2024 ont été sélectionnés par les éditeurs et journalistes de Automotive News Canada parmi de nombreuses candidatures compétitives. Les profils de cette troisième cohorte de Champions de la diversité sont disponibles sur le site www.canada.autonews.com/awards/notable-champions-diversity .

Depuis 1925, Automotive News est la principale source d'information pour les détaillants, les fournisseurs et les fabricants de l'industrie automobile. À la différence d'autres publications du secteur, Automotive News demeure entièrement financé par ses abonnés, ce qui témoigne de la valeur qu'il offre à ses lecteurs. Son édition hebdomadaire primée, son site Web robuste, ses infolettres électroniques et ses vidéos sont soutenus par une équipe mondiale de plus de 55 éditeurs et journalistes.

À propos de Sym-Tech services aux concessionnaires

Sym-Tech services aux concessionnaires, une compagnie Amynta, est un chef de file dans les produits de financement et d'assurance (F&A), la formation et les solutions de performance pour les concessionnaires automobiles partout au Canada. Avec un engagement fort envers la réussite de ses partenaires, Sym-Tech fournit des outils de pointe, des technologies avancées et un soutien personnalisé pour maximiser la performance en F&A.

SOURCE Sym-Tech Dealer Services

CONTACT : Michael Filion, Directeur des communications bilingue, Courriel : [email protected]